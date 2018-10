NOZ: Bundesländer melden Probleme mit neuen Dienstpistolen für Polizisten von Heckler&Koch

Bundesländer melden Probleme mit neuen

Dienstpistolen für Polizisten von Heckler&Koch

Beamte in vier Ländern betroffen – Hersteller Heckler&Koch:

Befinden uns im Dialog

Osnabrück. Die Polizeibehörden mehrerer Bundesländer haben

Probleme mit neuen Dienstpistolen aus dem Hause „Heckler&Koch“. Das

berichtet die „Neue Osnabrücker Zeitung“. Bereits bekannt waren

technische Schwierigkeiten mit den Pistolen vom Typ SFP9 in Berlin

und Mecklenburg-Vorpommern. Auf Anfrage der Zeitung meldeten nun auch

Brandenburg und Sachsen Nachrüstungsbedarf. Die Bundesländer hatten

die Pistole als neue Standardhandfeuerwaffe für ihre Landespolizisten

bestellt. Ein Sprecher des Waffenproduzenten sagte auf Anfrage der

Zeitung, „Heckler&Koch“ befände sich „in einem ebenso professionellen

wie konstruktiven Dialog“ mit den Bundesländern. Mögliche Probleme

würden gemeinsam erörtert.

In Berlin waren herausfallende Magazine und mangelnde

Treffsicherheit der Waffen bemängelt worden. Teillieferungen

entsprächen nicht den „Vorgaben an ein einwandfreies Produkt“, hieß

es von der Berliner Polizei. Auch Mecklenburg-Vorpommern hatte

Probleme öffentlich gemacht. In einer Antwort auf Anfrage der

Linken-Fraktion hieß es: „Die Pistolen der letzten Lieferung aus 2018

erfüllen die vertraglich vereinbarten Anschussbedingungen nicht.“ Es

seien Mängelansprüche bei „Heckler & Koch“ geltend gemacht worden,

mehrere Hundert Exemplaren sollen zurückgeschickt worden sein.

Zuvor musste bereits in Mecklenburg-Vorpommern eine Feder

nachgerüstet werden, weil es zu Problemen bei der Schussabgabe hätte

kommen können. Das war auch in Sachsen nötig. Der Freistaat hat nach

Angaben des Innenministeriums bislang 11.000 Pistolen des Typs SFP9

erhalten. Von der Gewerkschaft der Polizei hieß es auf Nachfrage,

dass die Federn in Einzelfällen bis zu dreimal hätten ausgetauscht

werden müssen. Brandenburg meldete, dass „einige Waffen“ einer

Lieferung im Jahr 2017 „nicht zu 100 Prozent den Anforderungen“

entsprochen hätten. Ein zu geringes Abzugsgewicht und die Justierung

des Korns seien negativ aufgefallen.

Keine Probleme meldeten Niedersachsen (18.000 Pistolen) und Bayern

(40.000 Pistolen) mit der neuen Dienstpistole. Insgesamt umfassen die

Verträge des Waffenherstellers mit den Bundesländern mehr als 100.000

Pistolen, der Gesamtpreis liegt laut „NOZ“ bei über 44 Millionen

Euro.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell