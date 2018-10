Rheinische Post: DBB in NRW erhöht bei Dienstrechtsreform Druck auf Gleichstellungsministerin

Der Deutsche Beamtenbund in NRW (DBB) erhöht

den Druck auf Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach (CDU), die

angekündigte Dienstrechtsreform anzugehen und die Beförderungspraxis

im öffentlichen Dienst zu überprüfen. „Wir werden die Ministerin

kontaktieren, und es wäre gut, wenn erste Ergebnisse bis Mitte

November vorliegen würden, damit wir sie dann in unseren Gremien

diskutieren können“, sagte Verbandspräsident Roland Staude der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Freitag). Im

Gleichstellungsministerium hieß es dazu, die Ministerin arbeite daran

und werde in Kürze erste Ergebnisse präsentieren. Scharrenbach hatte

in einem Interview angekündigt, die Kriterien, die für eine

Beförderung im öffentlichen Dienst ausschlaggebend sind, genau zu

untersuchen. Das sollte eigentlich bis Ende September abgeschlossen

sein. Sie hatte jedoch in Zweifel gezogen, ob es überhaupt

Ungerechtigkeiten bei der Beförderung gibt: „Wir sind dabei, die

Beurteilungsrichtlinien zu evaluieren. Das soll im September 2018

abgeschlossen sein. Dabei kann aber auch herauskommen, dass es keine

offenkundigen Ungleichbehandlungen gibt. Und dann braucht es auch

keine Dienstrechtsreform.“ „Diesen Schluss ziehen wir nicht“, sagte

hingegen Beamtenbund-Präsident Staude. Aus seiner Sicht besteht

Handlungsbedarf, gerade bei der Frauenförderung: „Die Zahlen zeigen,

dass sehr viele Frauen in den Einstiegsämtern beginnen. Je weiter es

in der Hierarchie nach oben geht, desto geringer ist der

Frauenanteil. Frauen bleiben auf der Karriereleiter stecken.“

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell