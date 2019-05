NOZ: Deutschlands Unfallchirurgen warnen vor E-Scootern

Deutschlands Unfallchirurgen warnen vor

E-Scootern

„Im Stadtverkehr hoch gefährlich“ – BUND befürchtet „zugemüllte

Innenstädte“

Osnabrück. Vor dem für diesen Freitag erwarteten grünen Licht des

Bundesrates für E-Scooter auf Deutschlands Straßen und Radwegen

schlagen Gesundheits- und Umweltexperten Alarm.

„E-Tretroller bergen ein deutlich erhöhtes Verletzungsrisiko. Im

Stadtverkehr sind E-Scooter hochgefährlich – auch weil sich andere

Verkehrsteilnehmer nur extrem schwer darauf einstellen können“, sagte

Christopher Spering, Leiter der Sektion Prävention der Deutschen

Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGU), der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“ (NOZ). Der E-Scooter sollte daher in der Stadt

nicht als Ersatz für das Fahrrad genutzt werden, sondern allenfalls

für längere Fußstrecken.

In der Klinik für Unfallchirurgie in Göttingen wurden allein in

den letzten vier Wochen zwei schwer verletzte E-Rollerfahrer

behandelt, berichtete Spering, der Oberarzt an der Klinik ist. Beide

hatten Schädel-Hirn-Trauma und Verrenkungsbrüche im Bereich der

Sprunggelenke. „Die Trittbretter der Roller sind tief, sodass sich

bei Stürzen der Fuß schnell darunter verfängt“, sagte der

DGU-Experte.

Er warnt, mit dem Roller sei man so schnell wie mit dem Fahrrad

unterwegs, jedoch völlig ungeschützt, „zumal es keine Helmpflicht

geben wird und so gut wie kein Roller-Pilot einen Helm tragen wird“.

Besonders gefährlich: „Um einen Richtungswechsel anzuzeigen, müsste

man einhändig fahren. Das ist praktisch unmöglich.“

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) fürchtet erhebliche

Nachteile für Fahrradfahrer: „Wir laufen Gefahr, dass auch auf

Radwegen der motorisierte den nichtmotorisierten Verkehr verdrängt“,

sagte BUND-Verkehrsexperte Jens Hilgenberg der NOZ. „Die ohnehin

schon sehr begrenzte Fläche, die dem Radverkehr aktuell zugestanden

wird, für weitere Nutzungen freizugeben ist zu kurz gedacht.“ Wer

Alternativen zum Auto stärken wolle, müsse diesen Raum geben, „und

dieser Raum muss dafür dem Autoverkehr entzogen werden“.

Auch auf die Umwelt kämen neue Belastungen zu, so der

BUND-Fachmann. In europäischen Städten, in denen solche E-Scooter

bereits fahren, würden Leih-Roller schon nach drei Monaten

ausgetauscht und verschrottet. „Hier besteht nicht nur die Gefahr,

dass Innenstädte mit abgewrackten E-Scootern zumüllen. Es würden auch

problematische Rohstoffe wie Lithium und Aluminium verschwendet“,

sagte Hilgenberg. „Aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten würde dies

gegen den Einsatz solche Roller zumindest im Verleihbetrieb

sprechen.“

Grünen-Verkehrspolitiker Matthias Gastel fordert deswegen

vorbeugende Maßnahmen: „Wichtig ist, dass in Deutschland ein

Recyclingsystem für ausgebrauchte Akkus aufgebaut wird, um Rohstoffe

der Wiederverwendung zuzuführen“, sagte er der NOZ.

Der Grünen-Politiker sieht in den motorisierten Tretrollern aber

auch großes Potenzial: „Die Hälfte aller Autofahrten finden im

Kurzstreckenbereich von bis zu fünf Kilometern statt. Mit dem

E-Tretroller entsteht neben dem Zu-Fuß-Gehen und der Nutzung des

Fahrrades eine dritte Alternative zu Fahrten mit häufig

tonnenschweren Autos“, sagte er. „Jeder, der vom Auto auf den

elektrischen Tretroller umsteigt, leistet durch die Vermeidung von

Lärm und Luftschadstoffen einen Beitrag zum Gesundheitsschutz und

entlastet die Umwelt. Wir erwarten, dass nicht wenige Menschen vom

Auto auf die neue Alternative umsteigen werden.“

