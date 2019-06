NOZ: DGB mahnt Große Koalition: Reform der Grundsteuer endlich umsetzen

DGB mahnt Große Koalition: Reform der

Grundsteuer endlich umsetzen

Vorstandsmitglied Körzell: „Weiteres Spiel auf Zeit

unverantwortlich“ – Warnung vor „Ausbluten der Städte und Gemeinden“

Osnabrück. Vor dem Hintergrund anhaltender Spekulationen über ein

vorzeitiges Ende der Großen Koalition drängen die Gewerkschaften auf

eine schnelle Grundsteuerreform. DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell

sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, die Koalition müsse jetzt

endlich die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts für eine Reform

der Steuer auf den Weg bringen. „Wer das Ausbluten der Städte und

Kommunen verhindern und den sozialen Zusammenhalt nicht weiter

gefährden will, muss jetzt schnell handeln.“

Hintergrund: Das Verfassungsgericht hat die geltenden

Bemessungsgrundlagen gekippt und verlangt vom Gesetzgeber eine

überarbeitete Regelung bis Ende 2019. Sollte es bis Jahresende keine

Einigung geben, drohen den Kommunen nach den Worten von Körzell

Einnahmeverluste in Höhe von jährlich 14 Milliarden Euro. Der

Gewerkschafter mahnte: „Hier länger auf Zeit spielen, ist

unverantwortlich.“

Körzell warnte die Politik zugleich davor, der

Immobilienwirtschaft auf den Leim zu gehen. „Es ist doch

offensichtlich, dass sich die CSU hier zum Büttel der Immobilienlobby

macht, wenn sie eine Grundsteuer fordert, die sich nicht mehr am

eigentlichen Wert der Immobilien orientieren soll, sondern nur

pauschal an der Fläche. Das lehnen wir ab.“

Es wäre nach den Worten von Körzell „Unsinn und alles andere als

gerecht“, wenn die Steuer pauschal auf die Fläche orientiert wäre.

„Auf den Quadratmeter bezogen würde dann für ein Logistikzentrum am

Autobahnkreuz die gleiche Steuer fällig wie für ein nebenan stehendes

Wohnhaus.“ In der Folge wäre der Wert der einen Immobilie wegen der

Lage an der Autobahn erhöht, während der des Wohnhauses gemindert

wäre, so der Gewerkschafter.

Körzell forderte darüber hinaus Entlastungen für Mieter. Er

betonte: „Die Steuer sollte nicht länger als Teil der Betriebskosten

auf die Mieter abgewälzt werden. Das muss der Gesetzgeber

gleichzeitig im Zuge der Grundsteuer-Reform verbieten.“

