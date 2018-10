NOZ: DIHK-Präsident Schweitzer: Ohne Reformen bei Steuern wird Deutschland abgehängt

DIHK-Präsident Schweitzer: Ohne Reformen bei

Steuern wird Deutschland abgehängt

Wirtschaft erhöht vor neuer Steuerschätzung Druck auf Politik –

„Höchste Zeit für Entlastungen“

Osnabrück. Vor der neuen Steuerschätzung, die am heutigen

Donnerstag verkündet wird, erhöht die Wirtschaft den Druck auf die

Politik: „Es ist höchste Zeit für steuerliche Entlastungen – mit

Blick auf die großen Überschüsse und die vor uns liegenden

Herausforderungen“, forderte der Präsident des Deutschen Industrie-

und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, im Gespräch mit der

„Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Wir müssen runterkommen von den hohen

Steuerlasten. Nur so können wir im Wettbewerb um Zukunftsmärkte und

Fachkräfte mithalten. Nur so bleibt unser Land im internationalen

Vergleich attraktiv“, mahnte der DIHK-Präsident. „Ohne Reformen wird

Deutschland 2022 im Vergleich der OECD-Länder sogar die höchste

Steuerbelastung haben.“

Angesichts der guten Wirtschaftslage wird mit neuen

Milliarden-Überschüssen gerechnet. Es seien „ausreichend große

Spielräume da“, um in der laufenden Legislaturperiode die

Steuerbelastung von Bürgern und Unternehmen zu senken, sagte

Schweitzer. Auch Länder und Kommunen könnten dank der stark

steigenden Steuereinnahmen Entlastungen mittragen. Konkret forderte

der DIHK-Präsident „den vollständigen Abbau des

Solidaritätszuschlags, die Verbesserung der Abschreibungsbedingungen

und weniger Steuern auf Gewinne, wenn Unternehmen diese Gewinne

wieder investieren“.

