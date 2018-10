Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Umwelt Millionen Bäume in Sachsen-Anhalt geschädigt

Sturm, Dürre und Schädlingsbefall haben laut

Waldbesitzerverband in Sachsen-Anhalt zu den größten Waldschäden

„seit dem Zweiten Weltkrieg geführt“. „Nach unseren Schätzungen sind

sechs bis sieben Millionen Bäume im Land geschädigt“, sagte

Verbandschef Franz Prinz zu Salm-Salm der in Halle erscheinenden

Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstag-Ausgabe). Geschädigte Bäume im

Umfang von vier Jahresernten müssten aus den Wäldern geholt werden.

In einem offenen Brief wenden sich die privaten Waldbesitzer an

Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU). Salm-Salm

ist mit dem Krisenmanagement von Umweltministerin Claudia Dalbert

(Grüne) unzufrieden. „Die Ministerin und Teile ihrer Verwaltung

schauen zu, wie immer mehr Waldbestände absterben“, kritisierte

Salm-Salm. Konkret werden beispielsweise Transport- und

Räumungsbeihilfen gefordert, um Bruchholz schnell aus dem Wald zu

holen. In diesem verbreitet sich vor allem der Borkenkäfer und

schädigt weiter gesunde Bäume.

In Sachsen-Anhalt gibt es rund 50 000 private Waldbesitzer. Nach

Angaben von Salm-Salm besitzen viele Eigentümer nur wenige Hektar

und sind mit der Beseitigung der Schäden überfordert.

