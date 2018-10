NOZ: Erstmals seit acht Jahren weniger Menschen im hohen Alter von Armut bedroht

Erstmals seit acht Jahren weniger Menschen im

hohen Alter von Armut bedroht

Noch 1,285 Millionen Betroffene – Linkspartei fordert höheres

Rentenniveau

Osnabrück. Die Ausbreitung der Altersarmut in Deutschland ist

erstmals seit acht Jahren gestoppt. 2017 verfügten 1,285 Millionen

Menschen ab 75 Jahren über Einkommen unterhalb der

Armutsgefährdungsschwelle. Ein Jahr zuvor waren es noch 1,304

Millionen gewesen – ein Rückgang um 19 000 Betroffene. Das geht aus

neuen Zahlen des Europäischen Statistikamtes Eurostat hervor, die der

„Neuen Osnabrücker Zeitung“ vorliegen. Von 2009 bis 2016 war die Zahl

der armutsbedrohten Menschen ab 75 Jahren kontinuierlich angestiegen,

um 763 000 in sieben Jahren. Nicht nur die absolute Zahl, auch der

Anteil der Armutsbedrohten im hohen Alter sank von 2016 auf 2017

erstmals wieder, von 16,2 auf 15,5 Prozent. Als armutsgefährdet

gelten Menschen, die über weniger als 60 Prozent des

durchschnittlichen Nettoeinkommens verfügen. Im Jahr 2017 lag diese

Schwelle bei 13 152 Euro pro Jahr. Die Trendwende im Kampf gegen

Altersarmut wird auf kräftige Rentenerhöhungen in den vergangenen

Jahren zurückgeführt. Sabine Zimmermann, Sozialexpertin der

Linken-Bundestagsfraktion, verwies im Gespräch mit der „NOZ“ darauf,

dass der Rückgang nur gering sei und die Zahl der Betroffenen noch

immer bei fast 1,3 Millionen liege. Sie forderte: „Die gesetzliche

Rente muss dringend gestärkt und armutsfest gemacht werden, unter

anderem durch Anhebung des Rentenniveaus auf mindestens 53 Prozent

und die Einführung einer Solidarischen Mindestrente, die ein Leben in

Würde im Alter ermöglicht.“

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell