NOZ: Gesundheitsminister Spahn: Vermögen könnten zur Pflegefinanzierung herangezogen werden

Gesundheitsminister Spahn: Vermögen könnten zur

Pflegefinanzierung herangezogen werden

“Vollversicherung entspricht nicht meinem positiven Familienbild” – Kosten

sollen “besser abschätzbar” werden

Osnabrück. Im Ringen um die Reform der Pflegefinanzierung sucht

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) einen breiten Konsens in Politik und

Gesellschaft, unterstreicht aber auch die Verantwortung der Betroffenen. “Das

Prinzip, dass jeder Anspruch auf Pflege hat, egal wie wenig Rente er bekommt,

bleibt. Auszuloten ist aber, was mit vorhandenem Vermögen passiert, wie genau es

im akuten Pflegefall eingesetzt wird”, sagte Spahn im Interview mit der “Neuen

Osnabrücker Zeitung”. Im 25. Jahr der Pflegeversicherung gehe es darum, neu

auszutarieren, wer was leistet. “Eine Vollversicherung entspricht nicht meinem

positiven Familienbild. Angehörige haben auch im Pflegefall eine Verantwortung

füreinander”, sagte der Minister. Die Kosten für Pflege sollten aber “besser

abschätzbar” werden.

Der Eigenanteil, den Bedürftige für die Heimpflege zuzahlen müssen, steigt seit

Jahren. Betroffene müssten immer mehr aus eigener Tasche bezahlen, erklärte

Spahn. “Damit wollen wir die Bürger nicht einfach alleine lassen. Schon dieses

Thema ist es wert, die Große Koalition weiterzuführen”, hob das

CDU-Präsidiumsmitglied hervor.

CDU-Präsidiumsmitglied Spahn: 15.000 Asylanträge pro Monat in Deutschland sind

zu viel

“Einiges ist besser geworden, aber wir haben noch immer nicht volle Kontrolle,

wer kommt” – Forderung nach mehr Steuerung von Zuwanderung

Osnabrück. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht nach wie vor

ungelöste Probleme in der Flüchtlingspolitik. “15.000 Asylanträge im Monat in

Deutschland sind zu viel, zumal bei einer Anerkennungsquote von nur rund 40

Prozent”, sagte Spahn im Interview mit der “Neuen Osnabrücker Zeitung”. Darin

hob das CDU-Präsidiumsmitglied ferner hervor: “Einiges ist besser geworden, aber

wir haben noch immer nicht volle Kontrolle darüber, wer zu uns kommt.” Der

Minister sprach sich dafür aus, endlich an Europas Grenzen zu entscheiden, wer

Europa betreten dürfe, “und nicht erst in langwierigen Verfahren hier bei uns”.

Das CDU-Präsidiumsmitglied beklagte zudem, dass es zu viel unkontrollierte und

zu wenig gesteuerte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt gebe. “Davon brauchen wir

mehr, gerade auch im Gesundheitsbereich. Deshalb haben wir jetzt die

Fachkräfteagentur Defa gegründet, mit deren Hilfe gut ausgebildete

Pflegefachkräfte binnen sechs Monaten nach Deutschland kommen und hier arbeiten

können”, erklärte der Bundesgesundheitsminister.

Gesundheitsminister Spahn sieht vor allem die Grünen als “politischen Gegner”

CDU-Präsidiumsmitglied: Sie mogeln sich an Entscheidungen vorbei –

“Doppelzüngigkeit bei Habeck und Kretschmann”

Osnabrück. CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn betrachtet vor allem die Grünen als

“politischen Gegner” der Union. Im Interview mit der “Neuen Osnabrücker Zeitung”

forderte der Bundesgesundheitsminister seine Partei auf, die Grünen stärker

herauszufordern und zu stellen. “Dieselben Grünen, die morgens im

Europaparlament den Klimanotstand ausrufen, stimmen dann mittags im Bundesrat

gegen das Klimapaket. Das ist Doppelmoral”, kritisierte der Christdemokrat.

Als Beispiel “grüner Doppelzüngigkeit” nannte Spahn Äußerungen des

Parteivorsitzenden Robert Habeck im Streit über den Mindestabstand für

Windräder. Als Minister in Schleswig-Holstein habe der Grünen-Chef selbst einen

1000-Meter-Abstand zu Wohnhäusern beim Bau von Windanlagen beschlossen. “Nun

machen die Grünen auf Bundesebene Front gegen diese 1000-Meter-Abstandsregelung,

für die wir als CDU mit gutem Grund streiten, um die Belastung für Anwohner

erträglich zu machen. Das ist keine verantwortungsvolle Politik”, kritisierte

Spahn.

“Da ist viel gute Laune. Aber man muss genau hinschauen, wie praktische grüne

Politik aussieht. Da wird sich an Entscheidungen vorbeigemogelt”, sagte der

Minister weiter. So klage Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried

Kretschmann über gewalttätige Migranten als “junge Männerhorden”. Grüne legten

sich aber quer im Bundesrat, wenn es “um die schnelle Abschiebung solcher Männer

in die Maghreb-Länder geht”. Die Rodung des Hambacher Forsts habe zudem die

rot-grüne Vorgängerregierung von Nordrhein-Westfalen beschlossen, jetzt führten

die Grünen die Proteste an.

