Zugewinne für SPD und CDU / PoliTrend des SWR Politikmagazins "Zur Sache Rheinland-Pfalz" am 12.12.2019

Zugewinne für SPD und CDU / Grüne mit Verlusten gegenüber

Rekordwert im September / Zustimmung für Dreyer als Ministerpräsidentin /

Mehrheit sieht Zustand von Brücken und Straßen als großes Problem

“Zur Sache Rheinland-Pfalz!” am Donnerstag, 12. Dezember 2019, 20:15 Uhr im SWR

Fernsehen

Sonntagsfrage: SPD und CDU gewönnen hinzu, Grüne würden verlieren Wenn am

kommenden Sonntag Landtagswahl wäre, käme die SPD auf einen Stimmenanteil von 26

Prozent (+3 Prozentpunkte gegenüber September 2019). Die CDU wäre mit 30 Prozent

weiterhin stärkste politische Kraft in Rheinland-Pfalz (+2 Prozentpunkte

gegenüber September 2019). Drittstärkste Kraft würden die Grünen mit 16 Prozent.

Sie verlören deutlich gegenüber ihrem Rekordwert im September (-5

Prozentpunkte). Die AfD käme auf 13 Prozent (+2 Prozentpunkte), die FDP auf 7

Prozent (-1) und die Linke unverändert auf 4 Prozent. Die amtierende Koalition

aus SPD, Grünen und FDP würde somit weiterhin über eine Parlamentsmehrheit

verfügen. Die Mehrheit hätte auch eine Schwarz-Rote Koalition.

Zufriedenheit mit Landesregierung

Ein gutes Jahr vor der Landtagswahl fällt das Urteil der Rheinland-Pfälzerinnen

und Rheinland-Pfälzer zur Arbeit der Landesregierung gespalten aus. Die eine

Hälfte (49 Prozent) äußert sich sehr zufrieden oder zufrieden. Sogar unter den

CDU-Anhängern überwiegt die Zufriedenheit (54 Prozent). Die andere Hälfte der

Befragten (47 Prozent) ist weniger oder gar nicht zufrieden. Im Vergleich zum

PoliTrend im März ist die Zufriedenheit mit der Ampelkoalition aus SPD, FDP und

Grünen leicht gesunken. Am kritischsten bewerten die AfD-Anhänger die Arbeit der

Landesregierung: 75 Prozent sind damit weniger oder gar nicht zufrieden.

Zustimmung für Malu Dreyer als Ministerpräsidentin Die Mehrheit der Befragten

(59 Prozent) hält die amtierende Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) für eine

gute Ministerpräsidentin. 28 Prozent sehen das nicht so. Die meiste Zustimmung

erhält Dreyer von Parteianhängern der SPD (83 Prozent) aber auch von Anhängern

der Grünen (82 Prozent) und der CDU (62 Prozent). Dem CDU-Herausforderer und

Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2021, Christian Baldauf, trauen 30

Prozent der Befragten zu, ein guter Ministerpräsident zu sein. 37 Prozent

glauben das nicht. Bei der vom Landesvorstand der Grünen als Spitzenkandidatin

nominierten Anne Spiegel glauben 12 Prozent der Befragten, dass sie eine gute

Ministerpräsidentin wäre. Für 49 Prozent wäre Spiegel keine gute

Regierungschefin.

Mehrheit sieht Zustand von Straßen und Brücken im Land als Problem Den Zustand

des Straßennetzes im Land bezeichnen 71 Prozent der Rheinland-Pfälzer als sehr

großes oder großes Problem, 26 Prozent als geringes oder kein Problem. Außerdem

bewegt die Menschen die Situation von Krankenhäusern: Über die Hälfte der

Rheinland-Pfälzer (55 Prozent) sorgt sich, dass Krankenhäuser in der Umgebung

geschlossen werden. 44 Prozent machen sich deswegen wenig oder gar keine Sorgen.

In kleineren Gemeinden ist die Sorge größer als in Städten.

Skepsis gegenüber der neuen SPD-Parteispitze auf Bundesebene Die

Rheinland-Pfälzer sehen das frisch gewählte SPD-Führungsduo Saskia Esken und

Norbert Walter-Borjans nicht als Aufbruch für die Partei: 72 Prozent der

Befragten bezweifeln, dass es den Sozialdemokraten mit der neuen Parteispitze

gelingen wird, wieder mehr Bürger zu überzeugen. 21 Prozent trauen es der SPD

mit dem neuen Führungsduo zu. Eine große Mehrheit der Befragten (80 Prozent) ist

der Meinung, dass sich die Berliner Regierungsparteien CDU/CSU und SPD zu sehr

mit sich selbst und ihrem Personal beschäftigen. Die Mehrheit der

Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer spricht sich allerdings gegen das

vorzeitige Ende der Regierungskoalition aus (64 Prozent) und hält Neuwahlen in

der jetzigen politischen Situation für keine gute Idee (65 Prozent). 51 Prozent

der Befragten machen sich Sorgen um die politische Stabilität Deutschlands,

sollte die Große Koalition vorzeitig beendet werden.

Die Daten basieren auf einer repräsentativen Telefon-Umfrage des

Wahlforschungsinstituts “Infratest dimap” unter 1.002 wahlberechtigten

Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern (Erhebungszeitraum: 5. bis 10.

Dezember 2019). Die ausführlichen Ergebnisse sendet das Politikmagazin “Zur

Sache Rheinland-Pfalz!” am Donnerstag, 12. Dezember 2019, ab 20:15 Uhr im SWR

Fernsehen.

