NOZ: Grünen-Fraktionschef fordert von Merkel „Machtwort“ im Diesel-Streit

Osnabrück. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgefordert, im Diesel-Streit

„ein Machtwort zu sprechen“. Es dürfe keine Prämie für „Betrügereien“

geben, sagte Hofreiter der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ mit Blick auf

das Spitzentreffen von Union und SPD am Montagabend. Nötig sei „ein

wirksames und faires Angebot für saubere Luft“.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wolle aber offenkundig

das „jahrelange Geklüngel mit den Autobossen ganz ungeniert

fortsetzen“. Es sei völlig unverständlich, wenn der Verkehrsminister

von den betrogenen Autofahrern verlangen wolle, „für den Betrug an

ihnen auch noch selbst zu zahlen“. Laut Hofreiter “ muss klar sein“,

dass die Autoindustrie die Nachrüstungskosten für ältere

Dieselfahrzeuge zu 100 Prozent trägt. Außerdem dürfe das

Nachrüstungsprogramm nicht örtlich begrenzt sein. „Wer sein Fahrzeug

sauber machen lassen will, muss das Recht dazu haben – egal, wo er

wohnt. Überall muss die Luft sauber sein. Das ist auch eine Frage der

Gerechtigkeit“, forderte Hofreiter. Er erwartet von der Kanzlerin,

dass sie beim bevorstehenden Spitzentreffen der Regierungskoalition

„die Taschenspielertricks der CSU“ stoppt.

