NOZ: Grünen-Fraktionschef Hofreiter: Kanzlerin muss Agrarpolitik zur Chefsache machen

Osnabrück. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einem klaren Bekenntnis für

eine bessere Agrar-und Ernährungspolitik aufgefordert. Angesichts des

„Versagens“ von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU)

müsse Merkel diesen Politikbereich zur Chefsache machen, sagte

Hofreiter im Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Klöckner

habe sich „zum Büttel der Agrarindustrie gemacht“ und sei „leider ein

Totalausfall für die Verbraucherinnen und Verbraucher“. Die Masse an

Gütesiegeln unterschiedlicher Qualität verwirre, statt Kunden zu

nutzen. „Ganz sicher ist: Das von Frau Klöckner propagierte

Tierwohllabel hilft absolut nicht weiter, weil es auf Freiwilligkeit

setzt. Wenn es nach den Vorgaben der Ministerin geht, hat ein

100-Kilo-Schwein jetzt im schlimmsten Fall nur so viel Platz mehr,

wie eine Getränkekiste groß ist“, erklärte der Grünen-Politiker vor

dem Auftakt der „Grünen Woche“ in Berlin.

Auch wegen des „katastrophalen Artensterbens“ sei schnelles

Handeln dringend nötig. „Die Landschaft ist ausgeräumt, es gibt keine

Rückzugsräume mehr für Niederwild und Vögel“, warnte der Vorsitzende

der Grünen-Bundestagsfraktion. Nach seinen Worten sind die Bestände

des Rebhuhns um 90 Prozent eingebrochen. Er forderte die

Bundeslandwirtschaftsministerin auf, den Einsatz von Bauern für den

Naturschutz stärker zu belohnen. Zudem müssten die Mittel für diesen

in Deutschland mindestens verdreifacht werden. Die 536 Millionen

Euro, die jährlich hierzulande für den Naturschutz bereitgestellt

werden, reichten nicht aus.

Grünen-Fraktionschef: Feinstaub-Studie ein Weckruf

„Wir müssen raus aus der industriellen Massentierhaltung“ –

Hofreiter warnt vor Gesundheitsbedrohung

Osnabrück. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat eine aktuelle

Studie des Max-Planck-Instituts, wonach die Landwirtschaft mit einem

Anteil von etwa 45 Prozent Hauptverursacher für Feinstaubbelastung

ist, als „Weckruf“ bezeichnet. „Wir müssen raus aus der industriellen

Massentierhaltung“, sagte Hofreiter im Interview mit der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“. Im Landkreis Cloppenburg, der als

„Schweinehochburg“ gilt, würden regelmäßig höhere Feinstaubwerte als

in Großstädten wie Hannover festgestellt. Dies hänge mit den

Ammoniak-Emissionen aus den Ställen zusammen. Dazu kämen die

Nitratbelastung des Grundwassers dort sowie der Nachweis von

antibiotikaresistenten Keimen in Gewässern. „Die Gesundheit der

Menschen ist durch all diese Faktoren bedroht. Aber passiert ist

nichts“, kritisierte der Vorsitzende der Grünen-Fraktion im

Bundestag.

