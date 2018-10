NOZ: Hanser-Verlagschef setzt auf Neugier für Leben mit Brüchen

Hanser-Verlagschef setzt auf Neugier für Leben

mit Brüchen

Jo Lendle sieht „nationale Einheiten“ als überholt an –

„Erschreckend, wie offen und unmaskiert Einschränkungen der Meinungs-

und Pressefreiheit stattfinden

Osnabrück. Jo Lendle, Chef des Münchener Hanser-Verlags setzt auf

Bücher, die von Migranten und ihrem Leben jenseits der Erwartbarkeit

berichten. „Mich elektrisieren Bücher, die Geschichten aus unserer

Gegenwart erzählen, für die wir noch keine abgeschlossenen Theorien

haben“, sagte Lendle im Interview mit der „Neuen Osnabrücker

Zeitung“. Er bezieht sich dabei vor allem auf Brüche von Routinen und

Kulturen. „Viele hadern damit, die Veränderungen sind aber eine

Tatsache. Wir werden keine scheinbaren nationalen Einheiten mehr

haben. Das mag ein Heimatminister beschwören, wie er will, aber das

bekommen wir nicht mehr zurück, falls es so etwas überhaupt je gab“,

betont Lendle und kritisiert damit die Migrationspolitik von

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

Lendle, Mitglied im Verlegerausschuss des Börsenvereins des

Deutschen Buchhandels, fordert, konsequent für die Freiheit der

Meinung und der Kunst einzutreten. „Uns erschreckt, wie offen und

unmaskiert Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit

stattfinden.“ Auch hierzulande bestehe die Gefahr, dass Freiheiten in

Frage gestellt werden. „Wer ,Lügenpresse– ruft, weil ihm die

Verhältnisse nicht passen, greift die Fundamente unseres

Zusammenlebens an. In den USA sieht man gerade deutlich, wie leicht

demokratische Standards durch bloße Rhetorik in Frage gestellt werden

können. Buch- wie Zeitungsverlagen kommt in solchen Momenten die

Aufgabe zu, diese Errungenschaften zu schützen“, sagte der

Hanser-Chef.

Trotz der Digitalisierung und der abnehmenden Zahl der Buchkäufer

in Deutschland sieht Lendle das Buch nicht in Gefahr. „Die

Digitalisierung favorisiert Kleinstinformationen und Zuspitzungen. Im

Netz bekommt man Rückmeldungen vor allem, wenn man provoziert und ins

Extrem geht. Ich schätze ja viele der neuen Kommunikationsformen,

aber wir stellen fest, dass die Summe dieser Veränderungen die

gesellschaftliche Mitte schwächt. Ein Buch zwingt dazu, komplexer

wahrzunehmen und Graubereiche des Lebens zuzulassen“, sieht Lendle im

Buch auch ein Medium, das geeignet ist, die öffentliche Debatte mit

differenzierten Beobachtungen und Argumenten anzureichern.

