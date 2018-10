NOZ: Deutscher Wetterdienst nennt Apples Gesundheitswarnungen „fraglich bis nutzlos“

Deutscher Wetterdienst nennt Apples

Gesundheitswarnungen „fraglich bis nutzlos“

Osnabrück. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat die Warnhinweise

vor ungesunder Luft in Apples Wetter-App als „fraglich bis nutzlos“

kritisiert. Der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte Stefan Gilge,

Leiter des Referats für Lufthygiene am Zentrum für

Medizin-Meteorologische Forschung des DWD: „Menschen, die sich auf

die angebotenen Informationen verlassen wollen, werden sicherlich

auch wissen wollen, wie die Informationen zustande kommen und ob die

Daten aus seriösen Quellen stammen. Wenn beides nicht angeboten wird,

würde ich die dargestellten Informationen zur Luftqualität als

fraglich bis nutzlos einstufen.“

In iOS 12, der aktuellen Version von Apples Betriebssystem für

iPhones und iPads, warnt die vorinstallierte Wetter-App die Nutzer

auch in Deutschland vor „ungesunder Luftqualität“ und „ungesunder

Luft für empfindliche Gruppen“. Was die Luft ungesund macht oder

welche Personengruppen wie betroffen sind, verrät die App allerdings

nicht. Als einzigen Hinweis finden Nutzer einen Wert für den

sogenannten Luftqualitätsindex, jedoch ohne Einordnung oder

Aufschlüsselung. Apple hat sich auf Nachfrage nicht geäußert. Die

Daten für Apples Wetter-App liefert der amerikanische Anbieter The

Weather Channel. Doch auch auf deren Webseite finden sich keine

Details zum Index.

Der Luftqualitätsindex ist laut Gilge normalerweise ein

„verständlich aufbereitetes Maß für die Konzentration verschiedener

gesundheitsrelevanter Luftbeimengungen“. Dazu zählen typischerweise

Stickstoffdioxid, Ozon und Feinstaub, einen einheitlichen Standard

gibt es aber nicht. Je höher der Wert, desto schlechter die Luft.

Wichtig sei jedoch, dass die Berechnung eines Index erklärt würde, so

der Chemiker. Gilge bemängelt, dass die Wetter-App nicht offen lege,

welche Werte ausgelesen werden und welcher davon eine Warnung

auslöst.

