NOZ: Militärdrohnen bei der Bundeswehr: Linke fordert Stopp für Drohnentests in Braunschweig

Militärdrohnen bei der Bundeswehr: Linke fordert

Stopp für Drohnentests in Braunschweig

Vorstandsmitglied Hunko: Es gibt keine Zustimmung in der

Bevölkerung

Osnabrück. In der Debatte um unbemannte Militärdrohnen hat die

Linke die Bundesregierung aufgefordert, geplante Drohnentests zu

stoppen. Bei einem Forschungsprojekt sollen in Braunschweig

Ausweichverfahren erprobt werden, damit die Drohnen der Bundeswehr

anderen Luftfahrzeugen ausweichen und zukünftig auch ohne

Sondergenehmigungen starten und landen können, wie aus der Antwort

der Bundesregierung auf eine Linken-Anfrage hervorgeht, die der

„Neuen Osnabrücker Zeitung“ vorliegt. Der Linken-Politiker Andrej

Hunko sagte der „NOZ“: „Am Ende würden die militärischen Drohnen der

zivilen Luftfahrt gleichgestellt.“

Der Bundestagsabgeordnete fügte hinzu: „Ich fordere die

Bundesregierung auf, die Tests in Braunschweig zu beenden und ihre

Drohnenpläne öffentlich zur Diskussion zu stellen.“ Hunko,

europapolitischer Sprecher und Mitglied im Parteivorstand, sagte:

„Ich bezweifle, dass es in der Bevölkerung Zustimmung gibt, wenn die

hochfliegenden Spionagedrohnen von zivilen Flughäfen starten dürfen.“

Es dürfe nicht hingenommen werden, dass deutsche Kampfdrohnen –

bewaffnet oder unbewaffnet – neben zivilen Flugzeugen fliegen.

Die Bundesregierung schreibt in ihrer Antwort, dass in dem

Programm mit dem Namen „Sense and Avoid national“ (ProSAn) die

Rüstungskonzerne Hensoldt und Diehl Defence zusammen mit dem

Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) Flugversuche und

Kollisionstests mit Drohnen durchführen. Die Tests für das

Verteidigungsministerium sollten beim DLR in Braunschweig Ende 2018

und im zweiten Quartal 2019 erfolgen. Laut den Linken bekommt

Hensoldt dafür 13 Millionen Euro. Welche Drohnen genau eingesetzt

werden, sagt das Verteidigungsministerium in seiner Antwort nicht.

Im Sommer hatte der Bundestag nach jahrelangem Streit grünes Licht

dafür gegeben, dass die Bundeswehr waffenfähige Drohnen bekommt. Mit

den Stimmen der Koalition wurde der Weg für die Beschaffung von neuen

Drohnen des Typs Heron TP für die Bundeswehr frei gemacht.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell