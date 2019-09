NOZ: NachÜberprüfung von drei Fällen: Weiter Rente für SS-Veteranen in Niederlanden

Nach Überprüfung von drei Fällen: Weiter Rente

für SS-Veteranen in Niederlanden

Behörde findet keine Hinweise auf Beteiligung an Kriegsverbrechen

– 1582 Euro im Monat

Osnabrück. Deutschland zahlt weiterhin Rente an SS-Veteranen im

Ausland. Eine Überprüfung von drei Empfängern in den Niederlanden

habe keine Hinweise auf eine Beteiligung an Kriegsverbrechen ergeben,

teilte der für Zahlungen in die Benelux-Länder zuständige

Landschaftsverband Rheinland (LVR) der „Neuen Osnabrücker Zeitung“

mit. Es habe sich bei den ehemaligen SS-Mitgliedern um einen

Niederländer, einen Deutschen und einen Letten mit Wohnsitz in den

Niederlanden gehandelt. Eine Person ist laut LVR mittlerweile

verstorben, die anderen beiden erhalten monatlich zusammengenommen

1582 Euro aus Deutschland.

Die Ansprüche ergeben sich aus dem Bundesversorgungsgesetz (BVG).

Weltweit gibt es laut Bundesregierung noch 2000 Empfänger. Darunter

befinden sich auch Kollaborateure aus besetzten Ländern, die sich im

Krieg der Waffen-SS angeschlossen haben und im Einsatz verwundet

wurden. Diese Männer oder deren Witwen haben Anspruch auf monatliche

Rentenzahlungen, aber beispielsweise auch auf Kuren. Es seien

„umfangreiche Nachforschungen“ durchgeführt worden, heißt es vom LVR

zu den drei aktuellen Fällen. „Anhand der jeweiligen Unterlagen wurde

intensiv geprüft, ob der Betroffene konkret durch sein Handeln gegen

die Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen

hat“, zitiert die „NOZ“ eine LVR-Sprecherin. „In keinem der

Einzelfälle lässt sich eine individuelle Schuld nachweisen.“ Deswegen

müssten die Zahlungen fortgesetzt werden. Nach früheren Angaben des

LVR leben in den Benelux-Staaten noch etwa 50 BVG-Empfänger mit

SS-Bezug.

Im Frühjahr hatte Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der

Juden, in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ gefordert: „Wir sind es den

Opfern schuldig, dass die Behörden die kleine noch verbliebene Zahl

von Rentenempfängern mit Nachdruck überprüfen und Konsequenzen

ziehen. Der Staat muss hier seiner Verantwortung nachkommen.“ Dass

möglicherweise ehemalige NS-Täter und SS-Angehörige bis heute Rente

bekämen, sei ein „unerträglicher Zustand“, sagte Schuster.

