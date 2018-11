NOZ: Niedersachsen fordert bundesweiten Ehrentag für Polizei und Feuerwehr

Niedersachsen fordert bundesweiten Ehrentag für

Polizei und Feuerwehr

Innenminister Pistorius: Engagement sollte in der öffentlichen

Wahrnehmung mehr geschätzt werden

Osnabrück. Angesichts der in den vergangenen Jahren gestiegenen

Belastung der Sicherheits- und Rettungskräfte macht sich die

niedersächsische Landesregierung bei der Innenministerkonferenz für

einen bundesweiten Ehrentag für Polizei und Feuerwehr stark.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius sagte der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“: „Die Feuerwehr, die Polizei, der

Katastrophenschutz und die Rettungsdienste setzen sich immer für die

Bürgerinnen und Bürger ein. Wie selbstverständlich sorgen sie dafür,

dass wir uns sicher fühlen können. Daher wird es Zeit, diesen Einsatz

für unsere Gesellschaft an einem bundesweit einheitlichen Tag zu

würdigen.“ Nach Ansicht des SPD-Politikers müsse ein so „großes und

auf keinen Fall selbstverständliches Engagement in der öffentlichen

Wahrnehmung mehr geschätzt werden“. Anlass für den Vorstoß ist

demnach auch die gestiegene Zahl der tätlichen Angriffe auf

Sicherheits- und Rettungskräfte. Pistorius kündigte an, das Thema an

diesem Donnerstag im Kreise der Innenminister auf deren Tagung in

Magdeburg voranbringen zu wollen.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell