NOZ: NOZ: Bauernpräsident Rukwied: Bundesregierung muss EU-Agrarbudget vor Einsparplänen verteidigen

Osnabrück. Bauernpräsident Joachim Rukwied hat vor Einschnitten

bei EU-Agrarsubventionen gewarnt. Im Interview mit der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“ (Montag) sagte er mit Blick auf die Präsentation

der Haushaltspläne am 2. Mai durch die EU-Kommission: „Meine

Botschaft ist ganz klar: Keine Kürzung beim Agrarbudget!“. 70 Prozent

Europas seien ländlicher Raum und Rückgrat des ländlichen Raumes sei

die Landwirtschaft, begründete Rukwied. „Der Agrarhaushalt ist mehr

denn ja Grundlage für ein stabiles Europa. Sie sorgen letztlich

dafür, dass junge Menschen auf dem Land eine Zukunft haben.“

Er gehe davon aus, dass die Bundesregierung die Agrarfördertöpfe

gegen mögliche Sparpläne der EU-Kommission verteidigt. Rukwied

verwies auf den Koalitionsvertrag von Union und SPD. Die Parteien

hatten dort erklärt, sich auch nach 2020 für ein stabiles Agrarbudget

stark machen zu wollen. „Die deutschen Bauern erwarten, dass sich die

Bundesregierung daran hält“, sagte Rukwied. Er regte an, die

Wegbrechenden Zahlungen aus Großbritannien nach dem Brexit durch

höhere nationale Zahlungen der übrigen Staaten auszugleichen. Derzeit

fließen etwa 40 Prozent des EU-Haushalts als Subvention in den

Agrarsektor.

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter forderte unterdessen im

Gespräch mit der „NOZ“: „Wir brauchen die Gelder, um eine

ökologischere und tiergerechte Landwirtschaft zu gestalten.“ Er

appelliert an den EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger

vorzuschreiben, dass die Gelder künftig nur für Ziele zu verwenden

von denen die gesamte Gesellschaft profitiert. „Wir müssen den

dramatischen Verlust unserer Arten, die massiven Tierschutzprobleme

und das Höfesterben stoppen, statt sie weiter zu befeuern“, so

Hofreiter. Rukwied nannte das einen „absolut falschen Ansatz“. Für

höhere Tierwohlstandards müsse an der Supermarktkasse mehr bezahlt

werden.

Das Agrarbudget ist größter Posten im EU-Haushalt. Am Mittwoch

will die EU-Kommission Haushaltspläne für die Zeit ab 2020

präsentieren. Großbritannien fällt wegen des Brexits als Einzahler

aus. Rukwied sagte, der uneingeschränkte Handel mit den Briten müsse

trotzdem weiter möglich bleiben. „Wir exportieren viel mehr auf die

Insel, als wir von der Insel importieren.“ Der Exportüberschuss der

deutschen Agrarwirtschaft betrage 3,5 Milliarden Euro. Rukwied steht

neben dem Deutschen Bauernverband auch dem Zusammenschluss der

europäischen Verbände als Präsident vor.

