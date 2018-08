NOZ: NOZ: Bundesarbeitsminister:Über die Mütterrente II werden wir diskutieren müssen

Bundesarbeitsminister: Über die Mütterrente II

werden wir diskutieren müssen „Allen Müttern einen halben Rentenpunkt

zusprechen“ – Heil sieht darin eine „Frage der Gerechtigkeit“

Osnabrück. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hält die Debatte

über die zwischen Union und SPD umstrittene Mütterrente II für noch

nicht beendet. „Darüber werden wir im parlamentarischen Verfahren

noch diskutieren müssen, ob die Ausweitung der Mütterrente um einen

dritten Entgeltpunkt so kommt, wie die CSU es will“, sagte Heil im

Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag). Er halte es

für eine wünschenswerte Alternative, allen Müttern einen halben

Rentenpunkt zuzusprechen – statt nur denen mit drei Kindern einen

ganzen. „Das ist eine Frage der Gerechtigkeit, die wir ernsthaft

prüfen sollten“, unterstrich der Arbeitsminister trotz gegenteiliger

Signale aus der Union. Das finanzielle Volumen wäre das gleiche,

meinte Heil. Der Unterschied sei allerdings, dass von der

CSU-Variante nur drei Millionen Menschen profitieren würden. Ein

halber Rentenpunkt für alle Mütter nütze aber zehn Millionen. „Ich

mache keinen Hehl daraus, dass mir das deutlich besser gefällt“,

erklärte der Minister. „Im Koalitionsvertrag wurde ein zusätzlicher

Rentenpunkt für Mütter vereinbart, die vor 1992 drei und mehr Kinder

zur Welt gebracht haben“, hatte dagegen Unions-Fraktionschef Volker

Kauder im Interview mit der „NOZ“ erklärt. „Das Beste ist immer, sich

an die Vereinbarungen zu halten“, hob er hervor, zeigte aber

Gesprächsbereitschaft.

Bundesarbeitsminister: Bei Weiterbildung mehr Rechte für

Betriebsräte

Heil will eigene Initiativen möglich machen – „Sozialer

Arbeitsmarkt gut angelegtes Geld“ Osnabrück. Bundesarbeitsminister

Hubertus Heil (SPD) will für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr

Möglichkeiten schaffen, ihre berufliche Weiterentwicklung auch in

Eigenverantwortung zu organisieren. „Wir werden daher ein Recht des

Betriebsrates einführen“, sagte Heil im Interview mit der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“ (Samstag). Dieser solle Initiativen zur

Qualifizierung im Betrieb anstoßen können. „Damit unterstützen wir

die Wünsche der Beschäftigten“, betonte Heil, der noch in diesem Jahr

in diesem Punkt aktiv werden will. Der Minister wies außerdem die

Unions-Kritik am sozialen Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose

zurück, in den Heil vier Milliarden Euro investieren will. Den

Hinweis des CDU-Wirtschaftsrats, wonach „unproduktive Jobs“

entstünden, nannte Heil „die üblichen Reflexe, die nicht wirklich

weiterhelfen“. Er halte es für gut angelegtes Geld,

sozialversicherungspflichtige Jobs in der Wirtschaft, in sozialen

Einrichtungen oder Kommunen zu schaffen, unter anderem mithilfe von

Lohnkostenzuschüssen. „Wir reden von etwa 800.000 Menschen, die

länger als sieben Jahre ohne Job sind. Die Erfahrung lehrt: Mit

kurzatmigen Maßnahmen richten wir nichts aus“, unterstrich der

Bundesarbeitsminister.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell