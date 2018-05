NOZ: NOZ: Wagenknecht wehrt sich gegen Vorwurf, „AfD-nah“ zu sein

Osnabrück. Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht bringt sich mit

klaren Ansagen an ihre Kritiker für den Parteitag der Linken in

Leipzig (8. bis 10. Juni) in Position. Im Interview mit der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“ (Samstag) mahnte Wagenknecht ihre Partei, nicht

den Rückhalt bei den Menschen zu verlieren, „denen es nicht gut

geht“. Sie nannte „Menschen in prekärer Beschäftigung, Menschen, die

mit schlechten Chancen ins Leben starten, weil sie aus einem armen

Elternhaus kommen“ sowie Rentnerinnen und Rentner. Die

Fraktionsvorsitzende betonte: „Wenn wir die Probleme, die sie

tagtäglich erleben, ignorieren, hören sie uns nicht mehr zu. Wer

meine Position als –AfD-nah– diffamiert, ist an einer fairen

Diskussion nicht interessiert.“

Wagenknecht erläuterte, für diejenigen, die hoch qualifiziert und

mobil seien, hätten sich durch die Internationalisierung neue Chancen

ergeben. Ärmere und weniger Qualifizierte dagegen hätten es schwerer.

„In Deutschland haben 40 Prozent der Bevölkerung heute ein

niedrigeres Einkommen als Ende der 1990er Jahre. Die

konzerngesteuerte Globalisierung ist für sie in erster Linie eine

Bedrohung: Betriebsverlagerungen und Dumpingkonkurrenz stellen ihren

Wohlstand in Frage.“ Diese Menschen könnten von ihrem Staat erwarten,

dass er sie schützt. „Das hat mit Nationalismus nichts zu tun.“

Wagenknecht verteidigte zudem ihre umstrittene Forderung nach

einer linken Sammlungsbewegung. Eine solche Bewegung solle Menschen

zusammenführen, die ein sozialeres und gerechteres Land und eine neue

Friedenspolitik wollten. Die Mehrheit in Deutschland wünsche sich

mehr sozialen Ausgleich, höhere Löhne, bessere Renten und

Investitionen in die Zukunft statt Aufrüstung. Sie könne sich nicht

damit abfinden, dass die Regierungen sich über diese Interessen

hinwegsetzten. „Aber die Linke allein wird das nicht verändern

können“, so Wagenknecht.

