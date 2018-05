NOZ: Patientenschützern warnen vor Vernachlässigung ambulanter Pflege

Patientenschützern warnen vor Vernachlässigung

ambulanter Pflege

Stiftungsvorstand Brysch fordert Ausbau des Sofortprogramms zur

häuslichen Versorgung

Osnabrück. Angesichts des Personalmangels bei ambulanten

Pflegediensten in Niedersachsen warnt die Deutsche Stiftung

Patientenschutz vor einem bundesweiten Problem. „Immer mehr der

13.300 ambulanten Pflegedienste in Deutschland finden keine neuen

Mitarbeiter. So müssen Pflegebedürftige abgewiesen oder bestehende

Verträge gekündigt werden“, warnte Stiftungsvorstand Eugen Brysch im

Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Dienstag). Damit

erodiere das deutsche Pflegesystem, das auf das Prinzip setze,

ambulante Pflege der stationären vorzuziehen. Leidtragende seien die

pflegebedürftigen Menschen und ihre Angehörigen.

Brysch forderte: „Wenn Bundesgesundheitsminister Spahn wirklich

verstanden hat, muss er sein Sofortprogramm bei der häuslichen Pflege

deutlich ausbauen. Wichtigste Maßnahme ist, die Leistungen der

Pflegeversicherung für professionelle Pflege um 500 Euro zu erhöhen.“

Nur so könnten die Pflegebedürftigen Dienste bezahlen, die ihre

Mitarbeiter dann anständig entlohnen. Die Deutsche Stiftung

Patientenschutz forderte in diesem Zusammenhang auch eine

angemessenere Honorierung der Wegezeiten. Ebenso gelte es, den

Wiedereinstieg in den Pflegeberuf gerade im ambulanten Bereich mit

dem Sofortprogramm zu fördern.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell