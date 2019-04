NOZ: Schwesig fordert Kehrtwende in Wohnungspolitik

Schwesig fordert Kehrtwende in Wohnungspolitik

SPD-Vize: Müssen mehr Wohnungen in öffentliche Hand bekommen, um

Mietexplosionen zu stoppen – Scharfe Vorwürfe an Union im

Grundrentenstreit – Demonstrierende Schüler „klasse“

Osnabrück. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela

Schwesig fordert angesichts steigender Mieten eine Kehrtwende in der

Wohnungspolitik: „Wir müssen es schaffen, mehr Wohnungen in die

öffentliche Hand zu bekommen, denn nur so können weitere

Mietexplosionen und Spekulation verhindert werden“, sagte die

stellvertretende SPD-Vorsitzende im Interview mit der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“. „Die Politik darf nicht länger zusehen, sondern

muss handeln!“

Mit Blick auf die erhitzte Debatte über Enteignungen sagte

Schwesig zwar, durch Zwangsenteignungen von Immobilienfirmen würde

„nicht eine einzige neue bezahlbare Wohnung geschaffen“. Gleichwohl

wollten viele Bürger, „dass der Staat viel mehr steuert und nicht

alles dem Markt überlässt. Dieser Gedanke steckt hinter der

Enteignungsdebatte“. Deswegen brauche der Staat „eine ausreichend

große Kontrolle über Grund und Boden“.

Im Grundrenten-Streit mit der Union erhöhte die

SPD-Vizevorsitzende den Druck auf den Koalitionspartner: 750.000

Ostdeutsche hätten sich insbesondere in den Jahren nach der Deutschen

Einheit mit niedrigsten Löhnen durchschlagen müssen. „Wir dürfen

diejenigen, die den Aufbau geleistet haben, doch jetzt nicht mit

kümmerlichen Renten hängen lassen“, sagte Schwesig. „Es wird Zeit,

dass sich auch die CDU/CSU zu den Lebensleistungen der Ostdeutschen

bekennt. Worthülsen und Feierlichkeiten zur Deutschen Einheit reichen

da nicht.“

Gerade die Menschen im Osten hätten oft kein zusätzliches

Vermögen, keine Mieteinkünfte oder Betriebsrenten. „Wenn wir ihnen

helfen, bekämpfen wir natürlich auch Altersarmut“, verteidigte

Schwesig die Grundrenten-Pläne von Arbeitsminister Hubertus Heil

(SPD).

In der Diskussion über die Pflegefinanzierung bekräftigte Schwesig

die SPD-Forderung nach einer Begrenzung der Heimkosten für

Bedürftige. „Kleine und mittlere Renten werden von den

Pflegeheimkosten aufgefressen. Wenn es wegen der endlich steigenden

Löhne für die Pflegekräfte künftig noch teurer wird, muss das bezahlt

werden und darf nicht den Pflegebedürftigen aufgehalst werden“, sagte

die Regierungschefin aus Schwerin. „Deswegen brauchen wir einen

Deckel für die Eigenanteile.“

Rückendeckung gab Schwesig den Schülern, die freitags für mehr

Klimaschutz demonstrieren: „Der Jugend wurde immer wieder

vorgeworfen, sie interessiere sich nicht für Politik. Jetzt bringt

sie sich ein, das ist klasse!“ Die „Fridays for Future“-Aktivisten

lud sie ein, „bald im Klima-Rat von Mecklenburg-Vorpommern

mitarbeiten“. Auch als Mutter wäre sie einverstanden, wenn ihr Sohn

freitags demonstriere statt zur Schule zu gehen. „Wenn er das will,

kann er das tun!“, sagte Schwesig.

Auch Andrea Nahles, die vor knapp einem Jahr zur SPD-Vorsitzenden

gewählt worden war, stärkte Schwesig den Rücken: „Andrea Nahles hat

dafür gesorgt, dass die SPD wieder klare Positionen entwickelt“,

sagte die Ministerpräsidentin. „Wie oft hat sich die SPD über Hartz

IV gefetzt? Jetzt haben wir die Spaltung überwunden. Das ist ein

enormer Verdienst von Andrea Nahles, den ich ihr ganz hoch anrechne.“

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell