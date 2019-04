NOZ: Ströbele: Assange-Auslieferung wäre illegal

Ströbele: Assange-Auslieferung wäre illegal

Grünen-Politiker rügt „außerst dubiose“ Festnahme

Osnabrück. Der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele hält eine

Auslieferung Julian Assanges an die USA für illegal. In einem

Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte der Rechtsanwalt,

„natürlich haben die USA ein großes Interesse, ihn vor Gericht zu

stellen. Ein demokratischer Rechtsstaat sollte einem solchen Gesuchen

aber nicht blind folgen. Wenn jemandem Straftaten aus offensichtlich

politischen Gründen angelastet werden, widerspricht eine Auslieferung

allen gängigen Rechten und Regeln – auch an die USA.“

Ströbele rief die Bundesregierung auf, sich gegen eine

Auslieferung des Aktivisten einzusetzen. „Deutschland sollte sich

schützend vor solche Whistleblower stellen, die wie Assange schwerste

Kriegsverbrechen und Skandale ans Licht der Öffentlichkeit gebracht

haben.“ Verfahren wegen schwedischer Vorwürfe seien inzwischen

eingestellt, jüngere rein politisch. „Vor diesem Hintergrund hat

eigentlich niemand etwas Handfestes gegen Assange auf der Hand.“

Trotzdem rechnet Ströbele damit, dass Assange in den USA ein

Prozess gemacht wird. „Ich bin kein Illusionist.“ Schon die Art der

Festnahme sei „äußerst dubios“ und spreche für Absprachen zwischen

den beteiligten Staaten zu Lasten von Assange. „Wer weiß zum

Beispiel, welchen Gefallen die USA Ecuador im Gegenzug zum Beispiel

dort in der Region tun“, sagte Ströbele.

