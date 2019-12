NOZ: Tiergarten-Mord: Russischer Botschafter betont Bereitschaft zur Zusammenarbeit

Osnabrück. Russlands Botschafter in Deutschland, Sergej Netschajew, hat

signalisiert, die Zusammenarbeit bei der Aufklärung eines Mordes an einem

Exil-Georgier in Berlin verstärken zu wollen. In einem Interview mit der “Neuen

Osnabrücker Zeitung” sagte er auf die entsprechende Frage, “ich denke, dass die

Zusammenarbeit auf allen Schienen prinzipiell gegeben war. Ich weiß allerdings

nicht, in welchem Umfang. Wenn es irgendwelche Defizite gibt, dann muss man sie

finden und beseitigen.”

Der Tatverdächtige ist Russe und soll Verbindungen zu russischen Behörden haben.

Netschajew verwies auf die “partnerschaftlichen Kanäle” zwischen Deutschland und

Russland, die “früher auch zwischen den rechtspflegenden Organen funktioniert

haben”. Diese gelte es zu nutzen und auszuschöpfen, um die Ermittlungen zu

erleichtern.

Zugleich kritisierte Netschajew scharf, dass Deutschland zwei seiner Mitarbeiter

unter Verweis auf eine unzureichende Zusammenarbeit ausgewiesen habe. Sie müssen

in dieser Woche das Land verlassen. “Die Sprache der Ausweisung ist die falsche

Sprache mit unserem Land”, sagte der Vertreter des russischen Präsidenten

Wladimir Putin. Die deutschen Ermittlungen würden noch laufen. Es gebe nur

Vermutungen und Verdächtigungen. “Ich betrachte daher die Ausweisung unserer

Diplomaten als einen sehr ernsthaften Schritt und meine, dass er grundlos

geschieht und, mehr noch, dass er keinesfalls freundschaftlich ist.”

Putin nannte das Opfer zwischenzeitlich einen “Banditen”, der an

Terroranschlägen in Russland beteiligt gewesen sein soll.

Normandie-Gipfel: Russland erwartet weitere Fortschritte bereits in kurzer Zeit

Botschafter Netschajew begrüßt Macrons Initiative zur Sicherheitspolitik

Osnabrück. Russland erwartet nach dem Ukraine-Gipfel bereits in naher Zukunft

weitere Fortschritte im Friedensprozess. In einem Interview mit der “Neuen

Osnabrücker Zeitung” sagte der russische Botschafter in Deutschland, Sergej

Netschajew, “wir bewerten das Treffen als hilfreich”. Der Friedensprozess gehe

in eine richtige Richtung. “Wir rechnen damit, dass zum nächsten Treffen im

Normandie-Format in vier Monaten die Erfolge des Pariser Gipfels

weiterentwickelt werden können.”

In dem Format verhandeln Deutschland, Frankreich, Russland und die Ukraine.

Zuvor hatte es drei Jahre bis zum letzten Treffen in diesem Kreis in Paris

gedauert. Zu einem wichtigen dortigen Ergebnis zähle das bekräftigte Bekenntnis

zur strikten Umsetzung der Minsker Vereinbarungen, sagte Netschajew. Diese seien

ein Schlüsselinstrument für die Wiederherstellung des Friedens in der

Ostukraine. “In dieser Hinsicht ist es wichtig, die Entflechtung von Truppen und

der Ausrüstung zwischen den Konfliktparteien einerseits und andererseits

politische Reformen in der Ukraine, in erster Linie die dauerhafte Verankerung

des Sonderstatus für den Donbass in der ukrainischen Verfassung, aufeinander

abzustimmen”, erklärte der Botschafter.

Netschajew begrüßte den jüngsten Vorstoß des französischen Präsidenten Emmanuel

Macron für einen Neustart der sicherheitspolitischen Beziehungen Westeuropas zu

Russland. “Wir haben eine solche Architektur schon vor langer Zeit

vorgeschlagen, schon sofort nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, etwa durch

einen neuen Vertrag für die kollektive Sicherheit in Europa, der gleiche

Sicherheit für alle bietet und nicht auf Kosten von Drittstaaten gehen kann und

soll. Emmanuel Macrons Initiative halten wir vor diesem Hintergrund für

interessant”, sagte Netschajew.

Macrons Aussage über die “hirntote” Nato wollte der Russe nicht kommentieren.

Die Beurteilung des Nato-Zustands sei eine interne Angelegenheit. “Wir sind

bekanntlich kein Mitglied, daher kann und will ich nicht darüber spekulieren,

was in ihrem Hirn geschieht.”

Russische Botschaft verstärkt Medienarbeit

“Es gibt viel Positives, darauf wollen wir hinweisen”

Osnabrück. Die russische Botschaft verstärkt ihre Öffentlichkeitsarbeit in

Deutschland. In einem Interview mit der “Neuen Osnabrücker Zeitung” sagte

Botschafter Sergej Netschajew, “es gibt viel Positives im Verhältnis zwischen

Deutschland und Russland, darauf wollen wir hinweisen und unsere Offenheit

zeigen”. Genaue Zahlen nannte er nicht. Die Aufgabe sei unabhängig davon

wichtig, wie stark die zuständige Abteilung jeweils sei. “Wir können das heute

so machen und morgen anders. Das ist eine Frage der internen Organisation. Aber

es stimmt, in diesem Jahr ist bilateral sehr viel passiert”, sagte Netschajew.

“Wir haben ,Russische Saison–, also zahlreiche Kulturveranstaltungen in

Deutschland, wir haben ein Partnerschaftsjahr im Bereich Wissenschaft und

Bildung, wir haben verschiedene Veranstaltungen wie Museumsdialog und

Bibliothekendialog, wir haben parlamentarische Begegnungen. Davon muss man der

breiten Öffentlichkeit berichten”, erklärte der Botschafter die Verstärkung der

Abteilung und die wachsende Aktivität der Mitarbeiter in sozialen Netzwerken.

