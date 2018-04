NOZ: Trotz Niederlage: Simone Lange kündigt weiteres Engagement in der SPD an

Trotz Niederlage: Simone Lange kündigt weiteres

Engagement in der SPD an

Flensburgs OB will sich erst einmal von den Strapazen des

Wahlkampfes erholen

Osnabrück. Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange hat trotz

der Niederlage um den Parteivorsitz angekündigt, sich weiter in der

SPD zu engagieren. In einem Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker

Zeitung“ (Montag) sagte die 41-Jährige, sie sei von ihrem

Wahlergebnis von 28 Prozent „positiv überrascht“. „Klar, ich wollte

gewinnen. Aber dass mich jetzt fast jeder Dritte gewählt hat, freut

mich auch“, sagte Lange. Zu bundespolitischen Ambitionen wollte sie

sich nicht äußern. Als Oberbürgermeisterin werde sie „natürlich

weitermachen“ erklärte sie. „Alles andere kann ich noch nicht sagen.

Ich werde mich jetzt erst mal ein paar Tage von den Strapazen des

innerparteilichen Wahlkampfs erholen. Aber weiter engagieren werde

ich mich in der SPD auf jeden Fall“, sagte Lange.

