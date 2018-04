Rheinische Post: Ruhr-Konferenz soll schnelle Ergebnisse bringen

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will

am Mittwoch im Landtag seinen Fahrplan für die Sanierung des

Ruhrgebiets vorstellen. „Ich hoffe auf erste umsetzungsreife

Ergebnisse noch in diesem Jahr“, sagte Stephan Holthoff-Pförtner

(CDU) der „Rheinischen Post“ (Montagausgabe). Der Landesminister für

Europa- und Bundesangelegenheiten soll den Prozess koordinieren. Die

Opposition im Landtag kritisiert die von Laschet angestrebte

Foren-Struktur der Ruhr-Konferenz. Der Chef der SPD-Fraktion im

Landtag, Norbert Römer, sagte der Redaktion: „Es ist kein Konzept

erkennbar, Laschets Vorstellung von einer Konferenz besteht

offenkundig aus einer losen Reihe folgenloser Gesprächsrunden ohne

inneren Zusammenhalt.“ Römer bringt Gegenvorschläge der SPD ins

Spiel. Dazu gehört unter anderem der Wunsch nach einem

Bundesbeauftragten für Strukturwandel.

