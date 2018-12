NRZ: Bergbau wird verklärt. Wandel dauerte zu lange und Braunkohle gibt`s immer noch – von MANFRED LACHNIET

Bereits in den 1950er-Jahren lautete eine

Überschrift in der NRZ: „Bergbaukrise an der Ruhr, immer mehr Zechen

müssen schließen“. Mehr als 60 Jahre ist das her, der Niedergang

dauert also schon zwei Generationen. Wenn nun das Aus des Bergbaus

gewürdigt wird, dann wird unterschlagen, dass im rheinischen Revier

fleißig weiter abgebaut wird: Braunkohle. Die Fossilen halten sich

hartnäckig. Der Bergbau wird in diesen Tagen gern verklärt. Wahr ist:

Die Kumpel haben schwer gearbeitet, den Aufschwung miterarbeitet und

untereinander eine Mitmenschlichkeit entwickelt, die beispielhaft

ist. Dafür gebührt ihnen großer Dank. Nicht so gern erwähnt wird, was

der Bergbau als Industrie angerichtet hat. Über Jahrzehnte starben

unzählige Bergleute qualvoll und früh an Staublunge. Ganz zu

schweigen von den Unglücken über und unter Tage. Heutzutage und mit

Blick auf den Arbeitsschutz ist das unvorstellbar. Hochmütig war das

Verhalten der Montan-Manager, die lange ihre Flächen nicht freigaben,

um anderen Industrien mit neuen Berufen Platz zu machen. Daimler

wollte sich ansiedeln, Ford auch, alle wurden sie abgewiesen. Politik

und Gewerkschaften spielten dabei eifrig mit. Nur so konnte sich eine

Mono-Struktur bilden, die das Ruhrgebiet nach wie vor lähmt. Und als

die Politik nicht mehr weiterwusste, da schickte sie Zigtausende

Kumpel mit 50 oder noch jünger in den gut bezahlten Vorruhestand. Das

waren allesamt bestens ausgebildete Männer – und heute klagt man über

Facharbeitermangel… Schließlich noch die gewaltigen Umweltsünden:

Riesige Flächen sackten so tief ab, dass sie auf ewig entwässert

gehören. Ganz zu schweigen von den enormen Schäden, die der Bergbau

an Immobilen anrichtete. Welche Industrie kann solch eine Bilanz

aufweisen? Natürlich war es richtig, den Niedergang des Bergbaus mit

Steuergeldern abzufedern. Es ging um zu viele Arbeitsplätze. Dennoch

wurde zu wenig getan, um die Region weiterzuentwickeln. Wozu solch

kurzfristiges Denken und Handeln führt, kann man heute zwischen

Duisburg und Dortmund erleben. Man sieht mehr

Industrie-Erinnerungsbauten als Zeugnisse von Aufbruch und Wandel.

Der einzelne Kumpel kann für all dies nichts. Er wird heute vor allem

an das einmalige Gemeinschaftsgefühl zurückdenken, das die Bergleute

trotz aller Mühen und Gefahren entwickelt haben. Dieser Solidarität

fehlt nun das Fundament. Dabei wäre unsere Gesellschaft eine bessere,

wenn sich mehr Leute wie Kumpel verhalten würden.

