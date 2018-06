NRZ: Gibt–s kein anderes Thema? Wenn man so viel Energie in Bildung wie in die Flüchtlingsfrage steckte… – von MANFRED LACHNIET

In Bremen verprügeln ein paar Männer einen Bürger,

weil sie ihn nach einem RTL-Beitrag als Pädophilen erkannt haben

wollen. Das (unschuldige) Opfer ist nun schwer verletzt. Er ist nicht

das erste Opfer von Selbstjustiz. Wohl auch, weil im Internet rund um

die Uhr gehetzt, vorverurteilt und gelogen wird. Bestimmte Reizworte

(Asyl, Islam, südländisch…) reichen bei manchen aus, um niederste

Gefühle zu wecken. Die Grünen-Politikerin Claudia Roth etwa zählt 12

000 Hass-Mails auf ihrer Homepage.

In Teilen unserer Gesellschaft hat sich eine Stimmung von Hysterie

und Angst breit gemacht. Die Frage über den Umgang mit Flüchtlingen

und Zugezogenen ist natürlich wichtig. Aber es ist beileibe nicht das

einzige Thema, das uns beschäftigen sollte.

Es ist hochgefährlich, wenn die CSU damit nun eine Staatsaffäre

zelebriert.

Wie viel mehr wäre uns allen geholfen, wenn dieselben Politiker

zum Beispiel wegen des Themas „Bildung“ den Aufstand im Parlament

gewagt hätten? Wenn sie den Fortbestand der Regierung von einer

Riesen-Bildungsoffensive abhängig gemacht hätten. Als Vorreiter für

die Zukunft unserer Landes und für eine intakte Gesellschaft! Eine

Utopie?

Vielleicht. Aber anstatt stets den Untergang des Abendlandes

herbeizureden, sollte mehr Energie in die Gestaltung und vor allem in

die Jugend unseres Landes investiert werden. Die SPD könnte sich hier

profilieren, da sie ja so dringend nach einem Thema sucht.

Nicht Angst und Hysterie dürfen die Politik bestimmen, sondern die

kluge Suche nach Lösungen und dem Zusammenhalt unserer Gesellschaft.

Auch die CSU sollte das wissen.

