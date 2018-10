NRZ: Laschet in der Zwickmühle – von MANFRED LACHNIET

Es ist fast genau fünf Jahre her, als die damalige

NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft sagte, dass sie „nie, nie

nach Berlin“ gehen wolle. Es war zu der Zeit, als die Mülheimerin

fast täglich als Kanzler-Kandidatin genannt wurde. Weil die

Sozialdemokratin damals zu den beliebtesten Menschen in der Politik

überhaupt zählte. Dass sie nicht in die Hauptstadt wechseln wollte,

brachte Kraft unterschiedliche Reaktionen ein: Einige applaudierten,

weil sie damit ihre Rolle als NRW-Landesmutter unterstrich. Andere

warfen ihr vor, damit eine Machtoption zu verspielen.

Heute steckt ihr Nachfolger Armin Laschet in einer ähnlichen

Rolle: Wirft er seinen Hut in den Ring für den Vorsitz der Bundes-CDU

(was einer Kanzlerkandidatur gleichkommt), dann schwächt er seine

Stellung als Ministerpräsident des wichtigsten Bundeslandes. Lehnt er

den Vorsitz ab, dann werfen ihm manche mangelnden Machtwillen vor.

Dennoch ist die Lage bei Laschet noch komplexer: Bewirbt er sich

um die Merkel-Nachfolge, dann ist er plötzlich Konkurrent von Jens

Spahn und auch Friedrich Merz, die beide extrem ehrgeizig sind und

auch aus NRW stammen. Laschets erste Reaktion – erst einmal nichts zu

sagen – ist daher verständlich. Dennoch wird er sich bald äußern

müssen. Denn NRW hat zu große Aufgaben und Probleme, die einer klaren

Führung bedürfen: die Schulen, die Infrastruktur, der Strukturwandel,

die verschuldeten Städte und vieles mehr. Für all das wird in

Düsseldorf ein Mensch benötigt, der sich ganz und gar kümmert. Wer

auf dem Absprung steht, kann das nicht.

