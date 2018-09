NRZ: Merkels Autorität schwindet – ein Kommentar von JAN JESSEN

Manfred Weber, der Mann, den es an die Spitze der

EU-Kommission drängt, soll in der CSU aufgefallen sein, weil er erst

nachdachte, bevor er etwas sagte. So zitiert die Süddeutsche Zeitung

den früheren CSU-Chef und Weber-Förderer Erwin Huber. Tatsächlich

erweckt die CSU den Eindruck, ihr Führungspersonal bestünde

mehrheitlich aus Menschen, die erst reden und dann denken. Horst

Seehofer hat jetzt Verständnis für die Empörung sächsischer

Demonstranten geäußert. Im Licht der Ereignisse von Chemnitz kann das

nur so verstanden werden, dass er rechtsextremistische Umtriebe und

widerspruchsloses Mitläufertum relativiert, was ein fatales Signal

des Innenministers wäre. Nur ein Ausrutscher? Wenn es so einfach

wäre. Seehofer spricht zugleich von der „Migration als Mutter aller

Probleme“ und zielt somit einmal mehr auf Angela Merkel. Die

CDU-Chefin hat in der Abenddämmerung ihrer Kanzlerschaft nicht mehr

die Bindungsfähigkeit und Autorität, die es braucht, um

aufrührerische Männer auf Linie zu bringen. Seehofer geht es um

Glaubwürdigkeit, um sein politisches Erbe, und darum, einen

Wahlerfolg der AfD in Bayern zu verhindern. Loyalität endet da, wo

mit ihr keine Wahlen mehr zu gewinnen sind. Das gilt auch für Merkels

Parteifreund, Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, der

der Kanzlerin in der Bewertung der Ereignisse von Chemnitz

widerspricht. Auch ihn erwartet eine schwierige Landtagswahl. Die

Opposition innerhalb der Union gegen Merkel wächst, das wird ihr das

Regieren erschweren. Stark machen wird es aber zumindest auf kurze

Sicht die AfD, nicht die Union.

