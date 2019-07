NRZ: Nordrhein-Westfalen braucht einen Gewerbesteuer-Gipfel – ein Kommentar von HOLGER DUMKE

Zähneknirschend hat man in Leverkusen zugeschaut, ja

zuschauen müssen, wie Firmen mit Tochtergesellschaften nach Monheim

abgewandert sind. Sie versteuern Gewinne zum Minisatz von zuletzt 250

Punkten. Monheim hat sich über eine radikale Senkung der

Gewerbesteuer saniert, demnächst gibt sogar ÖPNV für die Bürger

kostenlos. Doch so mancher fragt sich, ob Monheims Wohlstand bald

endet. Denn Leverkusen, eigentlich Stärkungspakt-Kommune, will nun

wiedergewonnenen finanziellen Spielraum nutzen und auch die

Gewerbesteuer auf 250 Punkte senken. Die Heimatstadt der Bayer AG

will den Nachbarn mit den eigenen Waffen schlagen. In Leverkusen

findet man das nur fair. Was wirkt wie eine Revanche unter Nachbarn,

könnte zum Flächenbrand in der kommunalen Landschaft werden. Mit

Leverkusen entdeckt erstmals in NRW eine Großstadt radikale

Steuersenkungen als Heilmittel für sich – „Steuerdumping“, wie

Kritiker sagen. Andere Kommunen fürchten nicht zu Unrecht herbe

Einnahmeverluste. Ein Steuersenkungswettlauf droht, schön für die

Wirtschaft. Schlecht für den Bürger. Denn wenn Städte sich neue

Straßen und Schulen nicht mehr leisten können, zahlt diese entweder

der Bürger (über die Grundsteuer) – oder die Investitionen bleiben

aus. Besonders bitter ist im Fall Leverkusen, dass mit Bayer

ausgerechnet ein Konzern profitieren würde, dessen Management mit der

wahnwitzigen Monsanto-Übernahme unfassbar Geld verbraten hat. Was

also tun? Die Kommunalaufsicht muss den Leverkusener Fall sehr genau

prüfen. Nötig ist gleichwohl eine nrw-weite Debatte über die

Gewerbesteuer. Die Chefs der kommunalen Spitzenverbände haben völlig

recht, wenn sie vor einer Kannibalisierung warnen. Hebesätze müssen

mit Augenmaß bestimmt werden, nicht durch Extremwerte in der

Nachbarstadt. Zur Wahrheit gehört: In den klammen Kommunen, gerade im

Ruhrgebiet, ist dieses Augenmaß verloren gegangen. Hier regieren die

Vorgaben des Stärkungspaktes, hohe Steuersätze schnüren die

Wirtschaft ab. NRW braucht einen Gewerbesteuer-Gipfel.

