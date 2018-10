Baden-württembergischer AfD-Fraktionsvorsitzender Bernd Gögel MdL gratuliert hessischen Parteifreunden zum überzeugenden Einzug in den Landtag

„Mit Freude, Genugtuung und Optimismus haben die

Abgeordneten der Fraktion der AfD im Landtag von Baden-Württemberg

das überzeugende Ergebnis unserer Parteifreunde bei der heutigen

hessischen Landtagswahl zur Kenntnis genommen. Dass es der Mannschaft

um den AfD-Spitzenkandidaten Dr. Dr. Rainer Rahn gelungen ist, das

Wahlergebnis von 2013 in einem seit Jahrzehnten links-grün

dominierten Bundesland wie Hessen zu verdreifachen und ein solides

zweistelliges Ergebnis zu erzielen, nötigt sicherlich allen

Landesverbänden der AfD in ganz Deutschland Respekt ab – dazu unsere

herzlichsten Glückwünsche aus Stuttgart nach Wiesbaden. Mit dem

Einzug der AfD in den Hessischen Landtag ist die Alternative für

Deutschland mittlerweile nicht nur im Europaparlament und dem

Deutschen Bundestag, sondern in allen deutschen Landtagen vertreten –

ein einmaliges Ergebnis in Deutschland, wo es bislang noch keine

Partei geschafft hat, in nur fünf Jahren alle Parlamente zu erobern

und eine derartige Erfolgsgeschichte zu schreiben. Wir sind uns

sicher, dass die AfD-Landtagsabgeordneten auch in Hessen in kürzester

Zeit das parlamentarische Handwerk lernen und sich als starke

Opposition nicht nur zu Wort melden, sondern starke Akzente für das

Land Hessen setzen werden.

Es ist ein Trugschluss, die Wahl in Hessen mit den für die

Altparteien katastrophalen Verlusten allein auf landespolitische

Themen zu reduzieren – mit ihrer Stimmabgabe haben die Wähler in

Hessen wie schon vor zwei Wochen in Bayern der Großen Koalition in

Berlin eine derbe Abfuhr erteilt, die ein –Weiter so– des notdürftig

zusammengeschusterten schwarz-roten Bündnisses auf Bundeseben

kategorisch ausschließen sollte. Unsere Analyse zeigt, dass das

bürgerliche Lager ungeachtet des medialen Hypes für die Grünen, der

vor allem in den letzten Tagen und Wochen äußert befremdlich

wahrgenommen werden musste, stärker geworden ist und die Grünen nur

die Stimmverluste der SPD aufgefangen haben. Beide Koalitionäre der

Großen Koalition, die seit der Bundestagswahl im Dauerstreit liegen

und das Land nicht führen, wurden massiv abgestraft und mussten in

gleichem Maße Federn lassen. CDU/CSU und SPD stehen nun vor einem

Scherbenhaufen, den sie zu allererst ihren allzeit

zweckoptimistischen Parteispitzen um Angela Merkel und Andrea Nahles

zu verdanken haben. Ich bin gespannt, ob die Große Koalition in

Berlin unter diesen Umständen überhaupt fortgesetzt werden kann und

sollte – normalerweise muss dieses unselige, den Wählerwillen in

keiner Weise widerspiegelnde Zweckbündnis beendet werden, mit allen

daraus resultierenden Konsequenzen. Ich bin sicher, dass uns

gleichermaßen interessante wie turbulente Tage und Wochen

bevorstehen, die die politische Landschaft in Deutschland nachhaltig

verändern werden!“

Bernd Gögel MdL

Vorsitzender der Fraktion der AfD im Landtag von Baden-Württemberg

