Paritätischer appelliert an die Mitglieder der Innenministerkonferenz: Keine Abschiebungen nach Afghanistan!

Anlässlich der vom Bundesinnenminister geplanten

Ausweitung von Abschiebungen nach Afghanistan fordert der

Paritätische Wohlfahrtsverband einen sofortigen Abschiebestopp in

dieses Land. Der Verband appelliert an die Mitglieder der in Kiel

tagenden Innenministerkonferenz, den Plänen nicht zuzustimmen. Nach

einer Beschlussvorlage, die im Rahmen der IMK beraten wird, sollen

Abschiebungen zukünftig nicht mehr – wie bisher in den meisten

Bundesländern der Fall – auf Straftäter, Gefährder und sog.

Identitätstäuscher beschränkt werden, sondern grundsätzlich für alle

Personengruppen, also selbst Familien und Kinder, möglich sein.

Afghanistan sei nach wie vor kein sicheres Land, mahnt der

Paritätische und fordert Bund und Länder auf, in der gegenwärtigen

Situation komplett von Abschiebungen nach Afghanistan abzusehen.

„Die Forderung nach einer Ausweitung der Abschiebungen steht in

fundamentalem Widerspruch zur Sicherheitslage in Afghanistan. Von

sicheren Gebieten, in die eine Rückkehr gefahrlos möglich sei, kann

keine Rede sein. Abschiebungen nach Afghanistan sind vor diesem

Hintergrund inhuman und grob fahrlässig“, so Ulrich Schneider,

Hauptgeschäftsgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverband. Nach

aktuellen Berichten der Vereinten Nationen wurden im Jahr 2018 mehr

zivile Opfer gezählt als je zuvor – 3.804 Zivilisten starben im

letzten Jahr, darunter 927 Kinder. Insbesondere in Kabul nahm die

Zahl von Selbstmordattentaten und Anschlägen überproportional zu.

Der Paritätische Gesamtverband kritisiert die aktuelle Tendenz,

Abschiebungen sowie Abschiebungshaft massiv auszuweiten und fordert

Bund und Länder dazu auf, stattdessen den Vorrang milderer Mittel zu

wahren. Eine selbstbestimmte Rückkehr in Sicherheit und Würde müsse

stets den Vorrang vor staatlichen Zwangsmaßnahmen haben – dies gelte

nicht nur für Abschiebungen nach Afghanistan. Für Menschen aus

Herkunftsländern, in denen Menschenrechtsverletzungen auf der

Tagesordnung stehen, wie z.B. auch den Irak, Syrien und den Sudan,

bedürfe es einer aufenthaltsrechtlichen Perspektive und bis dahin

zumindest eines konsequenten Abschiebungsstopps.

Pressekontakt:

Gwendolyn Stilling,

Tel.030/24636-305,

e-Mail: pr@paritaet.org

Original-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell