Weser-Kurier: DFL-Präsident Rauball lehnt Fonds für Polizeikosten ab

Reinhard Rauball, Präsident der Deutschen

Fußball-Liga (DFL), hat vor dem Beginn der Innenministerkonferenz am

Mittwoch die Ablehnung seines Verbandes gegenüber einem bundesweiten

Fonds für die Kosten von Polizeieinsätzen bei Hochrisikospielen

bekräftigt. „DFL, DFB und Clubs engagieren sich seit Jahren mit

großem Aufwand, persönlichem Engagement und Millionen-Beträgen für

Prävention und Sicherheit. Die öffentliche Sicherheit aber mit einem

Preisschild zu versehen, ist der falsche Weg“, schreibt Rauball in

einem Gastbeitrag im WESER-KURIER. „Die Regelung des Bremischen

Gebühren- und Beitragsgesetzes zur Verrechnung von Polizeikosten löst

weder gesellschaftliche Gewalt-Probleme, noch hilft sie dabei, in

Zeiten von Personalmangel die Einsatzstunden von Polizistinnen und

Polizisten zu reduzieren.“ Rauball spricht sich im Kampf gegen

Fußball-Gewalt in dem Gastbeitrag für „Stadionallianzen“ aus.

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) wird auf der

Innenministerkonferenz in Kiel einen Fonds vorschlagen, in den die

DFL und ihre Mitgliedsvereine 35 bis 40 Millionen Euro einzahlen

sollen. Das Geld soll für Polizeikosten bei Fußballbundesligaspielen

verwendet werden. Bremen hatte als erstes Bundesland der DFL die

Kosten eines Hochrisikospiels in Rechnung gestellt. Die DFL klagte

dagegen vor dem Bundesverwaltungsgericht, erlitt jedoch im März eine

Niederlage.

