Plan zum Weltfrauentag: Frühverheiratung stoppen! / Zwangs- und Kinderehen sind das größte Entwicklungshemmnis für Frauen

Weltweit leben heute rund 650 Millionen Mädchen

und Frauen, die vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet und damit ihrer

Kindheit beraubt wurden. Darauf macht Plan International anlässlich

des Weltfrauentages am 8. März aufmerksam. Seit vielen Jahren setzt

sich die Kinderhilfsorganisation für ein Ende der Kinderheirat ein

und fordert die Politiker in den betroffenen Ländern auf, gesetzliche

Voraussetzungen zu schaffen und diese umzusetzen. Am meisten

verbreitet ist die Kinder-, Früh- und Zwangsverheiratung in West- und

Zentralafrika, wo mehr als 40 Prozent der Mädchen vor ihrer

Volljährigkeit in eine Ehe gezwungen werden.

„Frauen, die bereits als Minderjährige verheiratet wurden, haben

einen denkbar schlechten Start ins Leben und kaum eine Chance, der

Spirale aus Armut, Abhängigkeit und mangelnder Bildung zu entkommen“,

sagt Maike Röttger, Geschäftsführerin von Plan International

Deutschland. „Frühverheiratung ist nicht nur eine gravierende

Menschenrechtsverletzung, sie hindert Mädchen und Frauen auch ganz

massiv an ihrer Entwicklung: Die meisten Mädchen sind gezwungen, die

Schule vorzeitig zu verlassen. Viele von ihnen werden schwanger oder

sind traumatisiert. Das Risiko, auch langfristig Opfer von Gewalt und

Missbrauch zu bleiben, ist hoch.“

In über 70 Prozent der afrikanischen Länder ist eine Verheiratung

unter 18 Jahren gesetzlich möglich. Eklatant ist auch der

unterschiedliche Maßstab, der in vielen Ländern beim Alter der

Mädchen und Jungen angelegt wird: So ist das legale Mindestalter von

Mädchen in zehn Mitgliedsstaaten der Afrikanischen Union deutlich

niedriger als bei Jungen. Besonders gravierend sind die gesetzlichen

Regelungen beispielsweise im Sudan. Dort dürfen Mädchen schon mit

zehn Jahren verheiratet werden, während die Jungen mindestens 18 sein

müssen. Das sind nur einige Ergebnisse des Kompendiums, das Plan

International gemeinsam mit UN Women und dem Sozialrat der

Afrikanischen Union erstellt hat. Das Nachschlagewerk gibt eine

umfangreiche Übersicht über die gesetzlichen Regelungen zur

Verheiratung und den Status quo in den einzelnen afrikanischen

Ländern.

Um die Frühverheiratung von Mädchen in Afrika zu beenden, führt

Plan International seit Kurzem ein umfassendes Projekt durch, das die

Arbeit mehrerer afrikanischer Länder miteinander verknüpft. Ziel ist

es, den generationsübergreifenden Kreislauf aus Armut, Abhängigkeit

und mangelnder Bildung für Frauen in den beteiligten Ländern zu

durchbrechen. Dabei werden auch traditionelle Autoritäten in die

Aufklärungsmaßnahmen eingebunden. Um gesellschaftliche

Entscheidungsprozesse zu beeinflussen, die sie betreffen, werden die

teilnehmenden Mädchen befähigt, sich auf lokaler, nationaler und

internationaler Ebene auszutauschen und führende Rollen in ihren

Gemeinden zu übernehmen. Das länderübergreifende Projekt mit dem

Titel „Stärkung der Zivilgesellschaft zur Beendigung der

Kinderheirat“ wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) unterstützt.

„Gleichberechtigung von Frauen beginnt bei den Mädchen“, sagt

Maike Röttger. „Sie kann nur vorankommen, wenn Mädchen von ihren

wichtigsten Verbündeten, nämlich uns Frauen, eingebunden und

unterstützt werden. Mit der Kampagne „Girls Get Equal“ setzen wir uns

für eine Welt ein, in der Mädchen ohne Angst und Diskriminierung

leben und führende Rollen übernehmen können.“

Pressekontakt:

Plan International Deutschland e.V., Bramfelder Str. 70, 22305

Hamburg

– Sabine Marxen, Leiterin des Presseteams, Tel. 040 61140-278

– Barbara Wessel, Pressereferentin, Tel. 040 61140-204,

presse@plan.de

Original-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell