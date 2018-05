rbb-exklusiv: Ein Prozent in Berlin und Brandenburg sind Mitglied einer Partei

Rund ein Prozent der Berliner und Brandenburger sind Mitglied in

einer Partei. Das ergab eine Datenrecherche des rbb zum politischen

Engagement in der Region.

Zwar verbuchten im vergangenen Jahr fast alle Parteien leichte

Zuwächse, trotzdem verharren die Mitgliederzahlen auf vergleichsweise

niedrigem Niveau. Rund 99 Prozent der Berliner und Brandenburger

gehören keiner Partei an. In Berlin halbierten sich seit der Wende

die Mitgliederzahlen in etwa, von rund 100.000 auf knapp unter

50.000. In Brandenburg sank die Zahl sogar um 75 Prozent von etwa

80.000 im Jahr 1990 auf rund 20.000 Ende 2017.

Jüngere – also: Unter-30-jährige – sind in den Parteien in der

Unterzahl, Über-61-jährige dagegen überwiegend besonders stark

vertreten. Die jüngsten Mitglieder haben unter dem Strich Grüne und

FDP und in Brandenburg auch die AfD. Die Partei mit den weitaus

ältesten Mitgliedern ist die Linke. In Brandenburg sind mehr als 70

Prozent der Sozialisten über 60 Jahre alt, in Berlin ist es rund die

Hälfte der Linken-Mitgliedschaft.

