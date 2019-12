Polizeiwache am Alexanderplatz: 50.000 Auskünfte erteilt

Sperrfrist: 03.12.2019 06:00

Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der

Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.

Die Polizeiwache am Berliner Alexanderplatz hat seit ihrer Eröffnung vor knapp

zwei Jahren rund 50.000 Auskünfte erteilt.

Das haben Recherchen von rbb 88.8 ergeben. Der stellvertretende Leiter der

Wache, Robin Gottschlag, sagte rbb 88.8, in erster Linie sei die Wache eine

Touristen-Auskunft gewesen. Beamte hätten bei der Suche nach Hotels, Restaurants

oder der richtigen Buslinie geholfen. Allerdings seien seit dem 15. Dezember

2017 auch rund 5.000 Strafanzeigen aufgenommen worden, vor allem wegen

Diebstahls, sowie 2.000 Fundsachen entgegengenommen worden. Man könne eine

steigende Tendenz der Zahl der Strafanzeigen feststellen, was vermutlich mit der

zunehmenden Bekanntheit der Wache zu tun habe.

Die meisten Strafanzeigen hätten mit Vorfällen zu tun, die gar nicht am

Alexanderplatz stattgefunden haben. Deshalb lasse sich nicht sagen, ob die Wache

den Platz sicherer gemacht hat, so Gottschlag. Um das herauszufinden, müsse man

Studien machen. Gestiegen sei vor allem die subjektive Sicherheit, weil die

Beamten unmittelbar auf dem Platz und in der Nähe seien.

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg

rbb 88.8

Chef vom Dienst

Tel.: +49 (0)30 979 93-34 210

Fax: +49 (0)30 979 93-34 219

aktuell@rbb888.de

planung@rbb888.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4456786

OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell