Power2Drive Europe 2020: Planungstools und Beispiele für den Aufbau von Ladeinfrastrukturen in Deutschland

Mit dem “Masterplan Ladeinfrastruktur” und dem ehrgeizigen Ziel,

bis 2030 eine Million öffentlich zugängliche Ladepunkte zu errichten, hat die

Bundesregierung ein wichtiges Zeichen für die Zukunft des Elektromobils gesetzt.

Neben Städten und Kommunen investieren inzwischen auch immer mehr private

Unternehmen und Akteure aus der Wohnungswirtschaft in die Ladeinfrastruktur. Der

Bundesverband eMobilität e.V. (BEM) hat die Auswirkungen der Elektromobilität

für den Arbeitsmarkt analysiert und unterstreicht, dass die Umstellung

zahlreiche neue Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen wird. Allein der Aufbau der

Ladeinfrastruktur erfordere in den nächsten zehn Jahren ein Personalvolumen von

255.000 Fachkräften. Best Practice Beispiele, Aufbauaktivitäten aber auch die

Herausforderungen im Ausbau der Ladeinfrastruktur können die Fachbesucher auf

der Power2Drive Europe erleben, der internationalen Fachmesse für

Elektromobilität und Ladeinfrastruktur, die vom 17. bis 19. Juni 2020 in München

stattfindet.

Laut “Masterplan Ladeinfrastruktur der Bundesregierung” sollen bis 2030 eine

Million öffentlich zugängliche Ladepunkte errichtet sein. Im November 2019 gab

es in Deutschland nach Informationen der European Alternative Fuels Observatory

(EAFO) rund 32.000 Ladepunkte. Entsprechende Programme für den Aufbau

öffentlicher Ladesäulen sollen bis 2025 aufgelegt werden. Diese sollen nicht

ausschließlich über Förderungen, sondern im Zusammenspiel mit Wirtschaft und

Industrie gestemmt werden. Das Tanken von Strom beim Arbeitgeber und die

Überlassung notwendiger Infrastruktur für das Tanken der Arbeitnehmer sollen

zudem steuerlich begünstigt werden.

Planungstools erfassen vorhandene und mögliche Ladepunkte

In der Regel nutzen Eigentümer von Elektrofahrzeugen unterschiedlichste digitale

Angebote um den nächsten Ladepunkt zu finden und den Bezug von Fahrstrom zu

gewährleisten. Hier reicht die Auswahl von Webseiten und Apps einzelner

Lade-Dienstleister bis zu Lösungen, die europaweit alle Ladepunkte aller

Anbieter abbilden wollen. Um den Aufbau öffentlicher Ladepunkte zu steuern und

visuell darzustellen, hat die Bundesregierung das sogenannte “StandortTOOL”

geschaffen. Es erfasst und zeigt vorhandene öffentliche Ladepunkte ebenso wie

Ausbaubedarfe ausgehend von Hochlaufszenarien der Elektromobilität oder

alternative Infrastrukturen für Wasserstoff- oder Erdgasantriebe. Mit dem

StandortTOOL haben Investoren und Kommunen eine Planungsgrundlage für die

Errichtung geeigneter Lade-Standorte. Es konzentriert sich auf den Pkw-Verkehr,

kann aber auch den Nutzfahrzeugbereich abdecken und Synergien zwischen den

verschiedenen Anwendungen identifizieren.

Im August 2019 waren in Deutschland rund 220.000 E-Fahrzeuge zugelassen. Je

nachdem welche Daten herangezogen werden, lag die Relation zwischen Ladepunkt

und Fahrzeugen damit in etwa innerhalb der Zielgröße der EU Kommission von 0,1

öffentlichen Ladepunkten pro E-Fahrzeug oder sogar darüber. Der Richtwert wurde

2014 in der EU-Richtlinie 2014/94/EU über den Aufbau der Infrastruktur für

alternative Kraftstoffe (Alternative Fuel Infrastructure Directive /AFID)

aufgestellt. Die öffentliche und die nicht öffentliche Ladeinfrastruktur

ergänzen sich und bedingen einander: Je mehr Ladevorgänge zu Hause oder beim

Arbeitgeber erfolgen, desto weniger Ladeinfrastruktur ist im öffentlichen Raum

notwendig. Beide Anwendungsbereiche mit ihren verschiedenen Ausgestaltungen und

Leistungsklassen sind für das Gesamtsystem unbedingt notwendig. Nach

unterschiedlichen Annahmen und Studien von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik

bedarf es zur Versorgung von 7 bis 10 Millionen Elektrofahrzeugen etwa genauso

vieler Ladepunkte zu Hause und beim Arbeitgeber. Prognosen gehen davon aus, dass

je nach Entwicklung des Aufbaus das Verhältnis von nicht-öffentlicher und

öffentlicher Ladeinfrastruktur zwischen 60 zu 40 Prozent oder sogar zwischen 85

zu 15 Prozent liegen kann.

Wichtige Rolle der Immobilienwirtschaft

Im Aufbau der Ladeinfrastruktur spielen unterschiedliche Akteure eine wichtige

Rolle. Beispielhaft entwickelt sich in der Immobilienwirtschaft die

Bereitstellung von Ladelösungen im eigenen Unternehmen oder für vermietete

Flächen zu einer neuen, anspruchsvollen und gemeinsamen Daueraufgabe für das

Facility- und Fuhrpark-Management. Wenn Firmen ihre Fuhrparkflotte in Teilen auf

vollelektrische und/oder Hybridfahrzeuge umstellen, gibt es für die Mitarbeiter

zwei Möglichkeiten ihr Fahrzeug zu laden, nämlich da, wo das Auto in der Regel

am längsten steht: Am Arbeitsplatz und zuhause. Die Wohnungswirtschaft mit all

ihren Bereichen wird daher zu einem wichtigen Akteur beim Ausbau der

Ladeinfrastruktur. Sogenannte Facility-Services-Anbieter schnüren bereits

Komplettpakete für den Aufbau der Ladeinfrastruktur. So gründete SPIE

Deutschland & Zentraleuropa gemeinsam mit RheinEnergie das Joint Venture TankE

GmbH, das alle Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette rund um

die E-Mobilität mit einem 24/7 Service-Ansatz aus einer Hand anbietet.

Herausfordernd für die Wohnungswirtschaft im Zusammenhang mit der Installation

von Ladepunkten ist vor allem die oft nicht eindeutige Zuordnung von

Auto-Stellplätzen und mögliche Unstimmigkeiten mit Eigentumsgrenzen. Derzeit

wird das Wohnungseigentumsgesetz reformiert und befindet sich in der

Verbändeanhörung: Zukünftig soll die Installation von Ladesäulen in

Mehrfamilienhäusern mit mehreren Eigentümern nicht mehr dem

Einstimmigkeitsprinzip unterliegen, wodurch die Installation von Ladesäulen

erleichtert werden soll. Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V. (bne) hat

in seiner Stellungnahme gefordert, diese Regelung auch gleich auf

Photovoltaik-Dachanlagen und PV- Balkonmodule auszuweiten. Denn Elektromobilität

macht nur dann wirklich Sinn, wenn zugleich die Stromerzeugung aus erneuerbaren

Energien wächst.

Alles über die aktuellen Unternehmen und Entwicklungen im Markt, die neuesten

Konzepte und wichtigsten Trends erfahren Sie vom 17. bis 19. Juni 2020 auf der

Power2Drive Europe, der führenden Fachmesse für Elektromobilität im erneuerbaren

Energiesystem.

Bildquelle: © Solar Promotion GmbH

Die Power2Drive Europe sowie die Parallelveranstaltungen Intersolar Europe, ees

Europe und EM-Power finden vom 17. bis 19. Juni 2020 auf der

Innovationsplattform The smarter E Europe in den Hallen der Messe München statt.

Weitere Informationen zur Power2Drive Europe 2020 finden Sie im Internet unter

www.PowerToDrive.de.

Über die Power2Drive Europe

Die Power2Drive Europe ist die internationale Fachmesse für Ladeinfrastruktur

und Elektromobilität. Unter dem Motto “Charging the future of mobility” stellt

sie Lösungen und Technologien für die umweltfreundliche Mobilität in den

Mittelpunkt. Sie bietet Herstellern, Lieferanten, Händlern und Start-ups dieser

aufstrebenden Branche einen professionellen Treffpunkt, um neue Entwicklungen

und Geschäftsmodelle zu präsentieren.

Parallel zur Power2Drive Europe findet die ees Europe statt, Europas größte und

internationalste Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme. Mit dem

Fokus auf stationäre Energiespeicherlösungen und -technologien werden die Themen

der Power2Drive Europe optimal ergänzt. Des Weiteren finden parallel die

Intersolar Europe statt, die weltweit führende Fachmesse für die

Solarwirtschaft, und die EM-Power, die Fachmesse für die intelligente

Energienutzung in Industrie und Gebäuden. Alle vier Messen finden auf The

smarter E Europe statt – der Innovationsplattform für die neue Energiewelt.

Weitere Informationen über die Power2Drive Europe finden Sie unter:

www.PowerToDrive.de

Veranstalter: Veranstalter der Power2Drive Europe sind die Solar Promotion GmbH,

Pforzheim und die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM).

Pressekontakt:

Kontakt:

Solar Promotion GmbH | Postfach 100 170 | 75101 Pforzheim

Sabine Kloos | Tel.: +49 7231 58598-0 | Fax: +49 7231 58598-28 |

info@PowerToDrive.de

Presse-Kontakt:

fischerAppelt, relations | Otl-Aicher-Str. 64 | 80807 München

Robert Schwarzenböck | Tel. +49 89 747466-23 | Fax +49 89 747466-66 |

robert.schwarzenboeck@fischerAppelt.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/82549/4536983

OTS: The smarter E Europe

Original-Content von: The smarter E Europe, übermittelt durch news aktuell