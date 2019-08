Vorsitzender Richter am Bundessozialgericht kritisiert hohe Ablehnungsquote bei Berufskrankheiten und fordert Härtefallklausel / „Report Mainz“, 20.8.2019, 21:45 Uhr im Ersten

Der Vorsitzende Richter des zweiten Senats am

Bundessozialgericht, Prof. Wolfgang Spellbrink, kritisiert die hohe

Ablehnungsquote bei Berufskrankheiten. Im Interview mit dem

ARD-Politikmagazin „Report Mainz“ sagte er, „das

Berufskrankheiten-Recht in der gegenwärtigen Ausprägung führt in der

Praxis in vielen Fällen zu Frustration.“ Derzeit werden jährlich rund

80.000 Anträge auf Anerkennung einer Berufskrankheit bei der

gesetzlichen Unfallversicherung gestellt, in gerademal 6 Prozent der

Fälle wird eine Verletztenrente bewilligt.

Deshalb fordert Prof. Spellbrink gegenüber „Report Mainz“ eine

Härtefallklausel für das Berufskrankheiten-Recht. „Eine

Härtefallklausel kann im Einzelfall dazu führen, dass Fälle, wo es

auf der Hand liegt, dass die Arbeit diese Krankheit hervorgerufen

hat, dass man dann entschädigen kann, auch wenn keine

Listen-Berufskrankheit vorliegt.“

Nach geltendem Recht gilt eine Krankheit nur dann als

Berufskrankheit, wenn sie auf der sogenannten Berufskrankheiten-Liste

steht. 80 Krankheiten stehen auf dieser Liste, die von der

Bundesregierung erweitert werden kann. Ausnahmen gibt es nicht. Damit

eine Berufskrankheit neu auf die Liste aufgenommen werden kann, muss

sie hohe wissenschaftliche Anforderungen erfüllen. „Eine Formulierung

einer Berufskrankheit wird nur vorgenommen, wenn ein hohes Maß an

wissenschaftlicher Erkenntnis vorliegt,“ so Richter Spellbrink.

Auch IG-Metall-Vorstand Hans Jürgen Urban hält die geltende

Regelung für ungerecht. „Diese Liste lebt noch in einer anderen Zeit.

Sie ist noch nicht in der digitalen Arbeitswelt angekommen.“ Viele

arbeitsbedingte Erkrankungen hätten „wahrscheinlich nie die Chance

auf die Liste zu kommen.“ Eine Härtefallregelung sei eine „gute,

notwendige und überfällige Regel“ um Einzelfallgerechtigkeit zu

erlangen.

Das Bundesarbeitsministerium hat einen Gesetzesentwurf zum

Berufskrankheiten-Recht ausgearbeitet. Darin ist eine

Härtefallregelung nicht vorgesehen. Staatssekretär Rolf

Schmachtenberg erklärt dazu, „eine solche Härtefallklausel wird

vermutlich wieder neue Streitigkeiten auslösen.“ Deshalb wolle man

diesen Weg nicht weiterverfolgen.

„Wenn diese Reform einen Sinn machen will, dann muss sie dazu

führen, dass es im Ergebnis zu einer höheren Anerkennungsquote

kommt,“ so Bundesrichter Prof. Spellbrink.

