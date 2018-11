rbb exklusiv: Grünen-Vorsitzender Habeck: „Es gibt bei Horst Seehofer ein brüchiges Verständnis von Rechtsstaatlichkeit“

Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90 /

Die Grünen, kritisiert Bundesinnenminister Horst Seehofer für dessen

Vorgehen bei der Entlassung von Bundesverfassungsschutz-Präsident

Hans-Georg Maaßen. „Es gibt bei Horst Seehofer ein brüchiges

Verständnis von Rechtsstaatlichkeit“, sagte Habeck in der rbb-Sendung

,Talk aus Berlin–. „Das hat alles viel zu lange gedauert.“ Habeck

analysierte, dass das politische System in der Mitte so porös

geworden sei, „dass die Grünen jetzt eine Rolle haben, für die sie

eigentlich nicht gegründet wurden – nämlich: die gesellschaftliche

Mitte zu stabilisieren.“

Kritisch äußerte sich der Grünen-Vorsitzende auch über

Bundeskanzlerin Angela Merkel. „Ich war in vielerlei Hinsicht mit

ihrer Politik nicht einverstanden. Mir ging das häufig nicht schnell

genug. Ich glaube, dass der Beitrag zum Klimaschutz gen null geht und

auch die Sprachlosigkeit, die sie nun mal hat, wenn sie öffentliche

Auftritte hat, ist nicht gut.“ Gleichwohl attestierte er der

Kanzlerin: „Dass sie eine große Leistung für Deutschland und Europa

vollbracht hat, muss man einfach anerkennen.“ Sollte Merkel nach

ihrem Abschied von CDU-Vorsitz auch die Kanzlerschaft abgeben, sieht

Habeck darin keine Zäsur: „Es wird kein Vakuum entstehen, sondern es

wird sofort eine neue Dynamik einsetzen. Und da mein Teil im Moment

ist, in dieser Dynamik eine Rolle zu spielen, werde ich nicht zurück

gucken, sondern immer nur nach vorne.“

(Die Sendung wurde vorab aufgezeichnet und wird heute Abend um

23.30 Uhr im rbb-Fernsehen ausgestrahlt)

