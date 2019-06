Reform des Teilzeit- und Befristungsgesetzes – Skandalöse Befristungsmisere im öffentlichen Dienst beenden

„Die Politiker in Bund und Ländern sollten erstmal

die eigenen Häuser in Ordnung bringen und die Befristungsmisere im

öffentlichen Dienst beenden“, erklärte der dbb Bundesvorsitzende

Ulrich Silberbach auf der gemeinsamen Podiumsdiskussion mit dem

Arbeitgeberverband Gesamtmetall zum Thema „Sachgrundlose Befristung –

Regelungsbedarf oder Doppelmoral?“ am 24. Juni 2019 in Berlin.

2017 hatten 8,3 Prozent der Beschäftigten in Deutschland einen

befristeten Arbeitsvertrag; ein neuer Höchststand. Der öffentliche

Dienst nahm dabei mit 9,5 Prozent Befris-tungen den Spitzenplatz ein,

gegenüber 7,1 Prozent in der Privatwirtschaft. In den

Bun-desministerien wurde in den letzten Jahren fast jeder zweite

Beschäftigte befristet ein-gestellt. Im Geschäftsbereich des

Bundesgesundheitsministeriums wurden sogar acht von zehn

Neubeschäftigten befristet eingestellt. Silberbach: „Der öffentliche

Dienst ist nicht Vorreiter, sondern Schlusslicht in Kampf gegen die

sachgrundlose Befristung. Als einzigem Arbeitgeber steht dem Staat

die sogenannte Haushaltsbefristung zur Verfügung und nur er kann

Arbeitsverträge mit der Begründung befristen, im Haushalt sei

schlicht keine unbefristete Stelle vorgesehen. Diese

Befristungsgründe gehören sofort abgeschafft.“ Skandalös, so

Silberbach weiter, sei auch die immer noch verbreitete Praxis der

Befristung von Arbeitsverträgen für Lehrkräfte bis zu den jeweiligen

Sommerferien: „Das ist ein Unding! Bei dem anhaltenden Lehrermangel

sollte man eigentlich davon ausgehen, dass es solche Befristungen

längst nicht mehr gibt. Unsere Lehrerverbände berichten aber

anderes.“ Bevor die Große Koalition also neue, undurchführbare

Befristungsregulierungen erlasse, sollte sie zunächst die

Fehlentwicklungen im eigenen Haus abstellen. Silberbach: „Das Ziel

aller Arbeitgeber muss sein, Fachkräfte zu gewinnen und zu binden.

Hierfür brauchen wir eine gut durchdachte, handhabbare Reform des

Teilzeit- und Befristungsgesetzes. Die Absichtserklärungen im

Koalitionsvertrag werden diesem Anspruch aber in keiner Weise

gerecht!“

