Rheinische Post: 20.000 Menschen zu Altenpflegern umgeschult

Die Agenturen für Arbeit und die Jobcenter

haben in den vergangenen drei Jahren in Deutschland rund 20.000

Umschulungen zu ausgebildeten Altenpflegefachkräften gefördert. Das

geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der

Grünen-Bundestagsfraktion hervor, die der Düsseldorfer „Rheinischen

Post“ (Mittwoch) vorliegt. Demnach sind dabei auch Weiterbildungen

zur Pflegefachkraft von Altenpflegehelfern und Pflegeassistenten

einbezogen. Durch die Förderung beruflicher Weiterbildung und die

vollständige Finanzierung einer solchen, drei Jahre dauernden

Maßnahme würden die Arbeitsagenturen und Jobcenter einen „wichtigen

Beitrag zur Fachkräftesicherung in der Pflege leisten“, heißt es in

der Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf die Fragen der

Grünen. Die Sprecherin für Pflegepolitik der Grünen-Fraktion, Kordula

Schulz-Asche, warf Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)

unterdessen vor, keinen Plan zu haben, wie er die Situation der

Pflegekräfte spürbar und zeitnah verbessern solle. „Auf die Fragen,

was die Regierung plant, um die Personalsituation jetzt zu

verbessern, kann die Bundesregierung nur auf die Konzertierte Aktion

Pflege verweisen“, sagte Schulz-Asche. Für die Pflegekräfte in diesem

Land habe Spahn jedoch nichts getan und werde es auch auf absehbare

Zeit nicht.

