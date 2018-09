Rheinische Post: 3677 Opfer! Kommentar Von Lothar Schröder

3677 Opfer! Dieses Ausmaß musste man

befürchten, wenngleich man sich als Christ anderes erhofft hatte.

Dabei wird die Zahl der 3677 Kinder und Jugendlichen, die von

katholischen Priestern in Deutschland seit 1946 sexuell missbraucht

wurden, nicht einmal eine verlässliche Größe sein. Eine Dunkelziffer

bleibt. Dennoch: Die jetzt veröffentlichte monströse Zahl belegt,

nein, klagt an, dass die Schuld nicht nur die Schuld verschiedener

Einzeltäter war. Es ist auch die Schuld der hermetischen Institution

Kirche. Während sie Moral predigt, Homosexuelle diskreditiert, Frauen

das Weiheamt verweigert und diskriminiert und

Schwangerschaftsabbrüche zornig geißelt, begeht sie hinter den

eigenen vier Wänden schwerste Sünden. Wie beschämend das ist und wie

unglaubwürdig ihre Worte werden! Die Heilige Schrift kennt viele

Männer und Frauen, die mutig zum Neuanfang bereit waren. In Chile

haben unlängst alle Bischöfe dem Papst wegen des Missbrauchsskandals

im eigenen Land ihren Rücktritt angeboten. Ihnen war die Bitte um

Vergebung wichtiger als ihr Amt. Eine Lösung ist das nicht, aber

wenigstens ein Schritt großer Demut.

