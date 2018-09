Rheinische Post: Investition in die Zukunft Kommentar Von Kirsten Bialdiga

Beinahe jedes zweite Grundschulkind in

Nordrhein-Westfalen besucht die Ganztagsbetreuung. Doch über

Qualitätsstandards ist noch nie ernsthaft gesprochen worden. Das

allein ist schon unverständlich. Ob die Schüler zwischen fünf und elf

Jahren von Pädagogen oder von Ein-Euro-Kräften betreut werden, ob sie

in Gruppen von 25 oder 35 Kindern ihre Hausaufgaben machen, ob sie in

dunklen Kellerräumen hocken – all das hat bisher in der Landespolitik

kaum jemanden interessiert. Es ist überfällig, dass sich nun die

Wohlfahrtsverbände als Träger der offenen Ganztagsschulen und die

Landesregierung zu Spitzengesprächen zusammenfinden, um Essenzielles

zu regeln. Erste Priorität muss dabei eine ausreichende Finanzierung

haben. Angesichts sprudelnder Steuereinnahmen ist es nicht zu viel

verlangt, dass sich das Land hier stärker engagiert. Denn viele

Kommunen in NRW sind mit dieser Aufgabe überfordert. Hinzu kommt:

Gerade in finanzschwachen Kommunen mit ihren häufig auch größeren

sozialen Problemen muss das Angebot besonders gut sein. Wer aber eine

höhere Qualität will, muss dafür auch zu zahlen bereit sein. Es ist

eine Investition in die Zukunft, die sich lohnen wird.

