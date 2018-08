Rheinische Post: Absurder Vorwurf

von Tobias Käufer

Ob es nun ein Attentat auf den venezolanischen Präsidenten Nicolas

Maduro gab oder nicht, ist eigentlich egal. Die allein regierenden

Sozialisten haben unmittelbar nach der Explosion ihr Urteil schon

gefällt: Kolumbiens am Dienstag aus dem Amt scheidender Präsident

Juan Manuel Santos habe quasi als letzte Amtshandlung den

fehlgeschlagenen Drohnenangriff gesteuert. Dass ausgerechnet ein

Friedensnobelpreisträger zu einem derart dilettantisch ausgeführten

Attentat greifen sollte, klingt absurd. Sollte es sich tatsächlich um

ein Attentat handeln, dann kommen die Urheber ziemlich sicher aus den

eigenen Reihen. Denn Maduro hat der Opposition alle Mittel genommen,

sich auf demokratischem Wege dieser Diktatur zu entledigen. Das frei

gewählte Parlament ist aufgelöst, die wichtigsten Vertreter der

Opposition in Haft, in Hausarrest, mit Berufsverbot belegt oder im

Exil. Die Justiz gleichgeschaltet, die Medien weitgehend in der Hand

der Regierung. Wenn sich nun Kräfte innerhalb des Militärs erheben,

ist das eine logische Entwicklung in einem zugrunde gerichteten Land,

dessen Regierung nur eins im Sinn hat: den eigenen Machterhalt.

