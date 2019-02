Rheinische Post: Adenauer-Tochter Libet Werhahn-Adenauer gestorben

Nach kurzer Krankheit ist Libet

Werhahn-Adenauer, die jüngste Tochter des ersten deutschen

Bundeskanzlers Konrad Adenauer, im Alter von 90 Jahren gestorben.

Dies berichtet die Düsseldorfer „Rheinische Post“ (Dienstag) unter

Berufung auf die Familie. Die auf den Vornamen Elisabeth getaufte,

aber als Libet bekannte Neusserin hatte ab 1949, nach dem Tod ihrer

Mutter, die junge Bundesrepublik als First Lady an der Seite ihres

Vaters vertreten. Vor kurzem ist ihr Buch „Konrad Adenauer:

Erinnerungen an meinen Vater“ erschienen.

