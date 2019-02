Neubesetzung: Dr. Christoph Gehrig im Stiftungsrat der McDonald–s Kinderhilfe Stiftung

Dr. Christoph Gehrig, Finanzvorstand von

McDonald–s Deutschland, wurde in den Stiftungsrat der McDonald–s

Kinderhilfe berufen und folgt damit Marcus Almeling nach.

Dr. Christoph Gehrig ist seit Mai 2008 für McDonald–s Deutschland

tätig und war vor seiner Tätigkeit als Finanzvorstand als Senior

Director Finance zuständig für die Bereiche Accounting, Controlling,

Payroll und Tax. Künftig unterstützt er als neuer Stiftungsrat

ehrenamtlich die McDonald–s Kinderhilfe. >Die Stiftung leistet seit

über 30 Jahren wichtige und nachhaltige Hilfe für Familien schwer

kranker Kinder. Daher freue ich mich sehr, mich zukünftig nun auch

aktiv in der McDonald–s Kinderhilfe Stiftung engagieren zu können<,

sagt Dr. Christoph Gehrig.

Damit folgt das neue Mitglied des Stiftungsrates dem ehemaligen

Finanzvorstand Marcus Almeling nach. >Marcus Almeling hat in den

letzten Jahren die Arbeit der Stiftung mit viel Engagement und

Expertise mitgeprägt<, sagt Marcus Lettschulte,

Stiftungsratsvorsitzender der McDonald–s Kinderhilfe. >Mit Dr.

Christoph Gehrig haben wir nun einen Nachfolger gefunden, der den

Stiftungsrat bereichern wird, und für den gesellschaftliches

Engagement schon jetzt eine Herzensangelegenheit ist.< Das Gremium ist das ehrenamtlich tätige Kontrollorgan der

Stiftung, für das unter anderem Vertreter von McDonald–s Deutschland

und der Franchise-Nehmerschaft tätig sind.

Über die McDonald–s Kinderhilfe Stiftung

Die McDonald–s Kinderhilfe setzt sich seit 1987 für die Gesundheit

und das Wohlergehen von Kindern in Deutschland ein. Die Stiftung

betreibt bundesweit 22 Ronald McDonald Häuser in der Nähe von

Kinderkliniken als Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker

Kinder. In 6 Ronald McDonald Oasen können sich Familien direkt in der

Klinik zurückziehen und geborgen fühlen. Darüber hinaus fördert die

McDonald–s Kinderhilfe Stiftung Projekte, die sich dem Wohlbefinden

von Kindern widmen. www.mcdonalds-kinderhilfe.org

