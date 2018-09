Rheinische Post: Angriff auf Iran Kommentar Von Martin Kessler

Im Nahen und Mittleren Osten brauen sich neue

Gefahren zusammen. Man muss kein Freund des islamistischen Regimes im

Iran zu sein, um im Anschlag von Ahwas den Vorboten eines drohenden

Schlagabtauschs um die Vorherrschaft in der Region zu sehen. Sollte

Saudi-Arabien, wie die Mullahs in Teheran vermuten, tatsächlich

hinter dem Anschlag stehen, hat das Land dem Frieden in der Region

wahrlich einen Bärendienst erwiesen. Um den Iran zu bändigen und

einzudämmen, ist zwar militärische Wachsamkeit geboten, aber direkte

Angriffe bringen nichts außer unermessliches Leid für die

Betroffenen. Das gilt auch für den Wirtschaftskrieg, mit dem

US-Präsident Trump das Land derzeit überzieht, seit der den

Atom-Vertrag gekündigt hat. Beim Iran ist Geduld gefragt. Längst ist

klar, dass große Teile der Bevölkerung genug haben vom diktatorischen

System der schiitischen Geistlichen. Darauf müssen der Westen und

seine Alliierten im Nahen Osten setzen. Eine Destabilisierung des

Iran als Staat ist dagegen brandgefährlich.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell