Rheinische Post: CDU-Innenexperte will Rückführungen auf 30-Kilometer-Korridor hinter Grenze ausweiten

Vor dem Koalitionsausschuss zum Asylkonflikt am

heutigen Dienstag hat der CDU-Innenexperte Armin Schuster

weitreichende Reformvorschläge in der Migrationspolitik gemacht. So

sollen künftig etwa Rückführungen illegal Eingereister auch noch 30

Kilometer hinter der Grenze möglich sein. „Für eine erfolgreiche

Wende in der Migrationspolitik schlage ich einen Fünf-Punkte-Plan

vor, der die Anforderungen von CDU, CSU und SPD miteinander vereinen

kann“, sagte Schuster der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Dienstag).

Sein Konzept sieht unter anderem vor, dass die deutsche

Grenzüberwachung über Bayern hinaus an allen Schengen-Binnengrenzen

dergestalt ausgeweitet wird, dass an wenigen neuralgischen

Grenzübergängen stationär kontrolliert wird und in der Hauptsache

Fahndungsmaßnahmen im 30-Kilometer-Grenzbereich stattfinden. „Neu

wäre, dass nicht nur die an den Grenzübergängen festgestellten

Dublin-Fälle, sondern auch die im 30-Kilometer-Grenzfahndungsraum

angetroffenen illegal eingereisten Dublin-Fälle gemäß dem neuen

Abkommen unmittelbar zurückgeführt werden“, sagte Schuster. Allen

Rückführungen ginge die geforderte Zuständigkeitsprüfung voraus, etwa

in den geplanten Ankerzentren in unmittelbarer Grenznähe, wo die

illegal Eingereisten menschenwürdig untergebracht wären und aus denen

dann auch zurückgeführt werden könne. „Damit könnte unsere

Bundespolizei in allen Grenzräumen, also neben Österreich auch an der

Grenze zur Schweiz oder zu Frankreich mit intelligenten,

lageangepassten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen wirkungsvoll und

wirkungsgleich zu direkten Zurückweisungen arbeiten.“ Schuster sieht

darin für alle Schengen-Partner einen verhältnismäßigen Weg. Er rief

die Unionsparteien zur Zurückhaltung auf. „CDU und CSU sollten Angela

Merkel eine faire Chance geben, damit sie internationale

Flüchtlingsabkommen schließen kann, mehr Druck braucht es dazu nicht

mehr“, sagte der Innenpolitiker und frühere Grenzpolizist. „Jetzt

schlägt endlich die Stunde für Sachpolitik, nicht für emotional

aufgebauschte Debatten.“

