Rheinische Post: CDU-Wirtschaftsrat warnt Regierung vor staatlichen Subventionen zur Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen

Der CDU-Wirtschaftsrat hat die Bundesregierung

vor staatlichen Subventionen zur technischen Nachrüstung von

Diesel-Fahrzeugen mit hohem Schadstoffausstoß gewarnt. „Das ist nicht

Aufgabe des Staates und damit letztlich der Steuerzahler“, sagte

Verbands-Generalsekretär Wolfgang Steiger der in Düsseldorf

erscheinenden „Rheinischen Post“ (Mittwochausgabe). Auf neue

Staatshilfen sei die Automobilbranche auch angesichts ihrer guten

Verfassung nicht angewiesen. Das schwarz-rote Bundeskabinett wollte

bei seiner ersten Klausur in Meseberg bei Berlin nach Lösungen

suchen, wie Fahrverbote für Diesel in Städten mit hoher

Luftverschmutzung verhindert werden können. Das

Bundesverwaltungsgericht hatte entschieden, dass solche Fahrverbote

zulässig sind, wenn die Grenzwerte sonst nicht eingehalten werden.

Steiger sagte, Aufgabe der Politik sei es, geeignete Maßnahmen zur

Luftreinhaltung zu ergreifen. Das seien etwa massive Investitionen in

den Öffentlichen Personennahverkehr und den Schienenverkehr, der

Einsatz digitaler Plattformen bei der Parkplatzsuche zur Verhinderung

unnötigen Autoverkehrs, die komplette Umstellung von Busflotten auf

emissionsfreie oder emissionsarme Antriebe sowie die Verbesserung der

Radwegeinfrastruktur in Ballungsräumen.

