Rheinische Post: Grundschulverband und Gesamtschulleiter gegen Kopftuchverbot für Mädchen in NRW

In der Debatte um ein Kopftuchverbot für

Mädchen unter 14 Jahren stellen sich Schulverbände gegen den Vorstoß

der Landesregierung. „Diese Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt scheint

wenig sensibel und hilfreich“, sagte die Landesvorsitzende des

Grundschulverbands, Christiane Mika, der in Düsseldorf erscheinenden

„Rheinischen Post“ (Mittwochausgabe). „Für den Grundschulverband

besteht an dieser Stelle keinerlei Handlungsbedarf.“ Mika, die selbst

Leiterin einer Grundschule im Dortmunder Norden ist, fügte hinzu, an

ihrer Schule seien von 345 Schülern 280 Muslime; sechs Mädchen trügen

Kopftuch. Skeptisch äußerten sich auch die Gesamtschulleiter. „Auch

wenn die Anzahl der Kinder mit Kopftuch an den Gesamtschulen

zugenommen hat, ist das derzeit kein relevantes Phänomen“, sagte

Mario Vallana, Landessprecher der Schulleitungsvereinigung der

Gesamtschulen: „Grundsätzlich halten wir nicht viel von pauschalen

Verboten. Ziel der Gesamtschulen ist es, möglichst viele Kinder zu

integrieren. Ein Verbot dürfte da mehr Probleme provozieren als

lösen.“

www.rp-online.de

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell